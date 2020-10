Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le cabinet de conseil international, Ippon Technologies, spécialisé dans la stratégie digitale et implanté dans six villes en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon et Toulouse) va ouvrir une agence à Marseille avant la fin de l’année avec l'ambition de devenir « la référence sur le cloud et la data dans la ville et la…