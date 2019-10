Share on Facebook

Share on Twitter

La réunion présidée par le préfet de police Olivier De Mazières, et réunissant Maryse Joissains Masini, le commissaire central André Cemeli et les services de la mairie, mercredi 23 octobre a livré son verdict : après la période estivale qui avait permis une ouverture jusqu’à 2h du matin, la règle générale revient pour tous les soirs de la semaine une fermeture à 1heure du matin. Les établissements qui le souhaitent peuvent obtenir une dérogation pour fermer le vendredi et le samedi à 2 heures du matin.

Renouvellement tous les trois mois et encadrement strict

La demande est instruite en sous-préfecture. L’avis de la police nationale et de la mairie sont sollicités. L’autorisation ou le refus sont signés par le préfet de Police. Cette autorisation est renouvelable tous les trois mois. « A ce jour, précise la mairie d’Aix, 32 demandes de dérogation individuelle sont arrivées en sous-préfecture : 19 ont reçu un avis favorable et 13 un refus. » Les établissements qui ont été sanctionnés par des mesures administratives devront attendre une période probatoire de six mois pour pouvoir obtenir une autorisation.

De 900 à 1507 établissements en dix ans

60 fermetures administratives (passées ou à venir) allant de 7 jours à 3 mois selon la gravité des infractions ont été dressées au cour des derniers mois annonce la Ville. Pour 12 de ces établissements les infractions relèvent du droit du travail. « Ces fermetures administratives concernent pour 25 d’entres elles des débits de boissons, pour le reste il s’agit d’épiceries de nuit, de snack, de bars à chicha ou encore de stations services vendant de l’alcool illégalement. »

Au total la ville d’Aix compte 1507 établissements (restaurants compris) qui servent de l’alcool. Selon la mairie, en 10 ans ce chiffre a fait un bond passant de 900 à 1507, soit une augmentation de plus de 67%.

Lien utile :

> La fermeture nocturne des bars aixois dans nos archives