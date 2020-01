Le spécialiste marseillais des datacenter Jaguar Network annonce l’ouverture d’une nouvelle antenne régionale, à Nantes. Le groupe de Kevin Polizzi renforce ainsi son maillage national après Marseille, Sophia Antipolis, Paris et Lyon. Il dispose également d’équipement à Bordeaux et pourrait très prochainement ouvrir des bureaux dans la capitale girondine.

Un nouveau data center de 6 000 mètres carrés

Le nouveau site de Nantes rayonnera sur l’ensemble de la région Ouest. Il sera dirigé par François Clément, qui assurait jusqu’à présent la direction des ventes Ile-de-France. présent depuis plus de dix ans chez Jaguar Network. Ce dernier connaît bien la région et lance un processus de recrutement de cinquante collaborateurs techniques et commerciaux sur le territoire. Cette ouverture sera également accompagnée de la mise en chantier d’un nouveau data center de 6 000 mètres carrés.



Rachetée par Iliad, la maison-mère de Free, en janvier dernier, Jaguar Network se recentre pleinement sur le B2B laissant le grand public au groupe de Xavier Niel. Il bénéficie déjà d’une infrastructure de fibre noire et d’un réseau mobile 4G à très haut débit dans l’Ouest de la France qui lui permet de proposer des offres couplant cloud, télécom et IoT.