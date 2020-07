Après délibération du conseil municipal le lundi 27 juillet 2020, le précédent maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin représentera bénévolement la ville au sein de l’association Marseille Espérance.

« Jean-Claude Gaudin m’en a fait la demande avant son départ à la mairie de Marseille. Il est très attaché au dialogue entre les différentes communautés religieuses. Par sa connaissance de la ville, il pourra être utile à Marseille Espérance et à son action » explique Michèle Rubirola à Guy Teissier, élu LR qui a pris la parole pour demander une augmentation du budget de l’association Espérance.

Une remarque hors de propos pour Michèle Rubirola qui précise à son interlocuteur qu’il n’est question que du choix de la présidence et non des moyens de l’association, alors même que le rapport se conclut sur la mention suivante: « L’association Marseille Espérance disposera des moyens nécessaires à la poursuite de son action, riche d’enjeux pour la cohésion sociale et le développement de liens toujours plus solides entre tous les Marseillais, quelles que soient leurs origines, leurs opinions et leurs religions ».

Consolider le dialogue inter-religieux

« Nous avons déjà échangé sur des personnes qualifiées qui pourront l’accompagner dans cette tâche afin de bien faire vivre la diversité nécessaire à Marseille Espérance », assure la maire de Marseille. Cette association créée par le Pr Robert Vigouroux, ancien maire de Marseille, après la profanation des cimetières de Carpentras en 1990, réunit les dignitaires des religions pratiquées dans la ville. Des activités et des manifestations symboliques sont organisées par l’association pour consolider le dialogue inter-religieux.

