Le militant socialiste, Laurent Lhardit, s’est vu confier le poste d’adjoint à l’économie par Michèle Rubirola, une large délégation qui englobe également la gestion des fonds européens et le tourisme. En marge du conseil municipal du 27 juillet, il expose pour Gomet’ les contours exacts de son portefeuille et les priorités sur lesquelles il va se concentrer dans les prochaines semaines.

Covid-19 : concentrer les aides sur les secteurs les plus fragilisés

Elue en pleine crise de la Covid-19, l’équipe de Michèle Rubirola doit aujourd’hui mettre en place des mesures drastiques pour éviter une résurgence du virus mais aussi venir en aide aux entreprises frappées de plein fouet par l’arrêt de l’activité provoquée par le confinement. Laurent Lhardit va donc devoir sans attendre venir en aide aux entreprises marseillaises en s’accordant avec l’action de l’Europe et de l’Etat : « Après un large panel de mesures très globales, on va passer maintenant à une phase plus ciblée. On attend maintenant des chiffres sectoriels pour nous permettre d’identifier l’état réel des difficultés rencontrées par les différents secteurs d’activités pour affiner les aides », explique-t-il.

Laurent Lhardit : retenir davantage les touristes à Marseille

Le nouvel adjoint prévoit aussi d’infléchir la politique touristique de la ville vers une « démarche moins quantitative et plus qualitative ». Ces dernières années, Marseille a notamment bénéficié d’un afflux massif grâce au développement des croisières. Un succès souvent salué par l’ancienne majorité mais fortement critiqué par le Printemps Marseillais : « On veut des touristes qui restent plus longtemps sur Marseille et qui consomment plus lorsqu’ils sont sur le territoire », précise Laurent Lhardit.

Liens utiles :



> [Vidéo] Payan : « Des budgets participatifs pour impliquer les Marseillais »

> [Vidéo] Olivia Fortin : « remettre l’usager au coeur de la vie municipale »