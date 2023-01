La ministre de la Culture Rima Abdul Malak arrive à Marseille… Les années changent mais le défilé des ministres continue dans la cité phocéenne. Après Clément Beaune, le ministre des Transports vendredi 6 janvier, voici donc la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, qui pose sa valise à Marseille pour 24 heures d’une visite largement consacrée au déploiement du plan Marseille en grand annoncé en septembre 2021 par le président Emmanuel Macron au Pharo. Le volet culture de cette vaste ambition réside essentiellement dans ces « grands studios de la Méditerranée » qu’appelait de ses voeux le président Macron.

Emmanuel Macron avec Costa Gavras, les patrons du CC et de la Cnématthèque, Ekika Wicke, Marianne Carpentier et Olivier Marchetti le 2 septembre au Pharo (Crédit Gomet’/JFE)

Depuis, de nombreuses initiatives ont été dévoilées, parfois en ordre dispersé. Ici un nouveau projet de studio sur l’ancienne usine St Louis Sucre, là un projet régional sur le Dock des suds, ou là-bas de nouveaux investissement sur un pôle média de la Belle de mai “post plus belle la vie.” La ministre tentera donc de faire le point sur les avancées réelles et la cohérence d’ensemble. Elle va en ce sens multiplier les têtes à têtes avec les autorités locales, rencontrant tour à tour le président de la Région Renaud Muselier ainsi que le maire de Marseille, Benoît Payan et la présidente du Département et de la Métropole Martine Vassal.

Volet cinéma de Marseille en grand: signature d’un protocole d’accord

Lundi matin, après un rencontre matinale au siège de la CMA CGM, avec Rodolphe et Tanya Saadé-Zeeny, franco-libanais comme la ministre, Rima Abdul Malak se rendra à la Friche de la Belle de mai. Au programme, présentation du programme de travaux par le directeur de l’École CinéFabrique Claude Mouriéras et du plan d’installation des deux premières années de promotion de l’École. Au Pôle Média, elle assistera à une présentation du projet de modernisation et de développement du Pôle Média puis elle doit visiter les locaux de l’École Kourtrajmé. En fin de matinée, Rima Abdul Malak signera en préfecture un protocole d’accord, entre l’État et les collectivités, pour le volet cinéma du plan “Marseille en grand”.

Appel à un rassemblement pour la carrière de la Corderie

Le Collectif des défenseurs de la carrière antique de la Corderie appelle à un rassemblement ce dimanche 8 janvier à 16h au Mucem pour s’opposer à la décision de ré-enfouissement de la carrière antique de la Corderie. « A quelques semaines du début des travaux de ré enfouissement de la carrière antique de la Corderie, pourtant classée Monument historique, et dont nous savons qu’il va la détruire, c’est l’occasion, et sans doute la dernière, de lui exprimer notre opposition à cette décision scandaleuse. (…) Montrons que nous, Marseillaises et Marseillais, sommes attaché.e.s au patrimoine unique de notre ville, la plus vieille de France ! » écrivent Louis Alesandini et Majura Otero dans leur appel.

La veille, l’ex-conseillère culture et communication au cabinet d’Emmanuel Macron se rendra au Mucem. Elle y retrouvera une figure connue puisque le nouveau président de l’établissement, Pierre-Olivier Costa, était en poste à l’Elysée jusqu’à la rentrée, auprès de Brigitte Macron en tant que directeur du cabinet de la Première Dame. Elle visitera sur place l’exposition Ghada Amer artiste franco-américano-égyptienne dont l’exposition retrace notamment le parcours engagé en faveur des femmes. La ministre, née à Beyrouth où elle a vécu jusqu’à l’âge de ses 10 ans, y trouvera forcément un écho personnel comme tout au long de sa visite empreinte de culture méditerranéenne.

