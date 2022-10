Le 16 septembre, l’association Noster Paca, soutenue par France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, invitait différents acteurs locaux, associatifs et politiques, à Vitrolles pour débattre d’un enjeu majeur : la mobilité au sein de la métropole avec en ligne de mire ce constat amer : les transports publics ne sont pas à la hauteur des ambitions de ce territoire et ne répondent pas aux besoins des citoyens.

C’est pourquoi Noster Paca a décidé d’identifier les axes d’amélioration pour apporter des solutions sous forme d’une étude qui affiche dans son titre son ambition « Mobilité : ensemble, bougeons les lignes. » Elle s’appuye sur le rapport établi par le bureau Mobil’homme (spin-off du laboratoire de sociologie urbaine à l’école polytechnique fédérale de Lausanne). Cette étude aborde la dissociation des calendriers de différents projets ferroviaires dans la région et la réouverture du tronçon Aix-Rognac, « pour améliorer une situation dans une région caractérisée par un retard des offres de mobilités en comparaison au reste du territoire national » (p.12 du rapport d’étude).

RER métropolitain : les conclusions de l’étude

Le calendrier ferroviaire de la région est déterminé par le projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LN PCA), dont la fin des phases 1 & 2 est prévue pour 2037 et la réalisation de la gare souterraine de Marseille Saint-Charles

(LN PCA), dont la fin des phases 1 & 2 est prévue pour 2037 et la réalisation de la gare souterraine de Marseille Saint-Charles Le réaménagement et la remise en service de lignes ferroviaires déjà existantes (comme Aix-Rognac) permettraient d’apporter rapidement des améliorations considérables à la mobilité dans la région

Près de la moitié des établissements et des salariés des zones d’activités économiques de la région sont situés dans des zones peu accessibles en transport en commun

Le projet d’un RER métropolitain comme armature structurante du réseau de transports publics est conditionné par la réalisation de la gare souterraine de Marseille Saint-Charles et ne peut donc pas être envisagé, selon le calendrier actuel, avant 2050

Le calendrier des projets ferroviaires de la métropole n’est pas en adéquation avec l’impératif d’agir pour décarboner les mobilités



LN PCA en bref : Le projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LN PCA) a pour but d’améliorer le service ferroviaire en augmentant la fréquence des TER, en créant des sillons rapides supplémentaires sur l’axe Marseille-Vintimille et en proposant des liaisons nouvelles qui traversent les métropoles sans correspondance. Le projet est financé avec un budget de 3,5 milliards d’euros.

LN PCA : carte des opérations et les nouveaux services apportés par les phases 1 et 2 (c) SNCF

Les temoignages des associations

De nombreuses autres associations et collectifs locaux étaient présents pour témoigner et faire part de leurs préoccupations. Parmi eux Bruno Guiraud, vice-président de l’association Ramdam qui promeut les modes alternatifs de déplacement notamment le vélo et la marche, s’est exprimé :

« Le problème n’est pas le comportement des citoyens. Le problème est qu’il n’y a pas de pistes cyclables. Les gens que je rencontre depuis des décennies sont des mères de familles qui n’amènent pas leurs enfants à l’école en vélo parce qu’ il n’y a pas de pistes cyclables. Le comportement des gens dépend des infrastructures. […] Si vous êtes élus, c’est grâce à nos voix et si vous avez de l’argent à manipuler c’est notre argent. Donc arrêtez de nous dire que ça coûte cher de répondre à nos besoins. »

François Dubost, administrateur du pôle d’activité de l’Association des Entreprises d’Aix-en-Provence témoigne : « Entre mon entreprise et le centre ville d’Aix-en-Provence, il faut entre 35 et 40 minutes entre 17 heures et 19 heures pour faire 4 kilomètres. C’est de la folie ! Il est temps que la réflexion citoyenne bouscule, et j’insiste bien, bouscule l’écosystème des élus et des administrations qui sont censés impulser. »

Les réactions de la politique

Pendant une séance de questions ouvertes, Sylvie Ferrarin, la directrice de projet PDU et cheffe de service stratégie et planification à la Métropole AMP a voulu prendre la parole « pour rétablir un peu les choses » : « Une étude est en cours et elle est en train de démarrer. Je veux partager avec vous le constat qui avait été fait lors de l’élaboration du plan mobilité. Effectivement un gros retard. […] Les premières avancées que nous avons : nous partageons effectivement le constat qui a été fait et surtout le benchmark. Quand j’ai vu votre rapport, c’était très bien. Mais sachez quand même que la Métropole en partenariat avec l’État, la Région et le Département, donc on travaille ensemble et on élabore ensemble ce document pour pouvoir donner les éléments à nos élus pour développer un futur RER métropolitain. […] Sachez qu’il y a une phase de concertation et on fera appel à vous pour échanger sur les différents scénarios et les différentes possibilités qui vont s’offrir à nous. »

La semaine prochaine on sera dans le bureau du préfet Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi, député Renaissance de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône et président de France Mobilités et de la Commission développement durable de l’Assemblée Nationale, explique ce qu’il pense des échanges de la journée :« Les associations sont dans leurs rôles et c’est bien normal qu’elles nous sollicitent et nous demandent d’aller plus vite […] et c’est à nous d’expliquer en quoi ce qu’on a mis en place c’est ambitieux et pourquoi on a sans doutes un peu de difficultés et de le faire, avec beaucoup de transparence. Mais on ne lâche pas l’affaire. La semaine prochaine on sera dans le bureau du préfet pour porter la cause et pour qu’on puisse avoir l’Etat à nos côtés, qu’il vienne nous soutenir dans le réouverture de la ligne Aix-Rognac ».

Les revendications de Noster Paca

Après une journée d’échanges, Noster Paca souligne à nouveau sa position et formule ses demandes : les citoyens souhaitent des réponses à leurs besoins, notamment à la décarbonation, au coût de l’énergie, à la problématique des embouteillages. Pour y arriver, l’association a rédigé un manifeste avec des propositions adressées à Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du département et Renaud Muselier, le présodent de la Région, tous les deux à la tête des collectivités organisatrices des transports :

Doubler l’offre TER actuelle d’une ligne diamétrale reliant de 5 heures à minuit, chaque demi-heure, Aubagne à Marseille-Blancarde, Aix-en-Provence, Vitrolles-Aéroport et Arenc-Euroméditerranée

Réouverture sans délai de la ligne ferroviaire Aix-Rognac

Un renforcement de l’axe Pertuis-Aix avec création de haltes à Venelles et Célony

Des études pour la réouvertures au service voyageurs de la ligne Pertuis-Cavaillon et pour la réhabilitation de la ligne Gardanne-Trets

La structuration d’un groupement d’acteurs (communes, citoyens, associations, entreprises) portant une démarche constructive et exigeante vis-à-vis des institutions pour la réalisation de ce but

Carte créée par Noster Paca

« Peut-être qu’ensemble on peut créer une convergence, créer une coalition qui nous permettra de bouger parce que si le conseil régional et la métropole sont d’accord on peut régler le problème dans les quatre, cinq, six ans qui viennent. Il faut passer du dire au faire » conclut Gilles Marcel, président Noster Paca.

À propos de Noster Paca

Noster Paca est une association régionale créée en 2010 par ses fondateurs Gilbert Soulet et Gilles Marcel après avoir constaté la dégradation de l’infrastructure ferroviaire et la déconnexion entre les différents départements. Son objectif est de promouvoir un transport public performant, fiable et efficace dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur. En 2022, l’Assemblée Générale a décidé de mobiliser ses moyens pour engager un travail de fond sur le transport de voyageurs en région Provence-Alpes Côte d’Azur.

La place des mobilités douces, leur intégration dans le système de transport métrpolitain et régional ?

[Document source : étude complète Noster Paca ]

