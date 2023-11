L’Intercontinental Hotel Dieu a été le théâtre, mardi 7 novembre 2023, du prestigieux Trophée Finance et Gestion Provence orchestré par l’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de Provence (DFCG Provence).

Lors de cette 12e édition le prix du jury a été attribué à Jessica Nouri, de la Ville d’Aix-en-Provence pour son approche novatrice du pilotage financier des politiques publiques de la ville et Régis Pisa, du groupe Etex (Belgique), a reçu le prix Coup de cœur du Public, lors d’une cérémonie riche en enseignements.

Chaque année, la DFCG Provence récompense les réalisations exemplaires des Directions Financières et de Contrôle de Gestion de la région. Pour cette édition, ce sont 150 professionnels du secteur qui se sont rassemblés pour découvrir et célébrer les innovations portées par leurs pairs. Selon Marie-Hélène Pebayle, présidente de la DFCG Provence, « la finance n’est pas seulement une fonction support, elle est un moteur de transformation pour nos entreprises. Elle s’adapte, innove et répond aux nouveaux enjeux tels que la RSE et bien sûr la digitalisation. Ce trophée est une occasion de mettre à l’honneur ceux qui sont à la pointe de ces évolutions. »

La présidente de la DFCG Provence et les nominés du 12e Trophée Finance et Gestion Provence. De gauche à droite: Romain Leboeuf – Alliance Marine, Marie-Hélène Pebayle – Présidente DFCG

Provence, Régis Pisa, Etex Group, Jessica Nouri, Ville d’Aix-en-Provence, Olivier Sorin, Président du Jury – Fondasol, Marie Crevoisier, Moteurs Baudouin, François-Xavier Jeuffroy, Biotech Dental ©

MTBAGENCY

La soirée a été l’occasion de mesurer l’importance des “DAF” dans le pilotage des entreprises et les défis auxquelles elles font face. La DFCG qui regroupe au niveau national 3100 adhérents au sein de 18 directions régionales (125 adhérents en Provence) pointe trois évolutions majeures de la fonction. 1. La responsabilité sociale et environnementale (RSE, commission animée en local par Nicole Pelouzet) avec notamment l’émergence des nouvelles normes européennes CSRD. 2. Le leadership du décideur financier (Congrès national sur ce thème le 16 novembre). 3. L’intelligence artificielle et la robotisation, et ses corollaires (EDI, traitement de taâhes, données comptables, aide à la décision et prospective).

Pour cette édition 2023, six candidats étaient venus présenter leur projet devant une assemblée de professionnels de la finance et du contrôle de gestion.

● Marie Crevoisier, directrice Financière des Moteurs Baudoin (Cassis)

● François-Xavier Jeuffroy, senior VP Finance du groupe Biotech Dental (Salon-de-Provence)

● Romain Leboeuf, CFO d’Alliance Marine (La Garde dans le Var)

● Jessica Nouri, directrice évaluation et contrôle de gestion de la Ville d’Aix-en-Provence

● Régis Pisa – head of business services France – Groupe Etex (Aix-en-Provence)

● Kevin Sarfati – Contrôleur de gestion au sein groupe Parlym (Marseille)

