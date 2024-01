La flamme olympique arrivera depuis la Grèce dans le port de Marseille, à bord du navire Le Belem, mercredi 8 mai prochain. Un événement important pour la cité phocéenne et ses habitants, attendus en nombre pour le célébrer : en effet, pas moins de 150 000 personnes sont attendues, selon la Préfecture de police. Or, un événement d’une telle ampleur implique un dispositif de sécurité spécifique, qui vient d’être précisé par la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, lundi 22 janvier.

La crainte de mouvements contestataires



Ce dispositif est élaboré en fonction du niveau de menace, également détaillé à l’issue de la conférence de presse. Si la menace terroriste est constante, le ministère de l’Intérieur redoute particulièrement les manifestations contestataires diverses (ultra-droite, ultra-gauche, environnementalistes etc.) qui se traduiraient par des entraves à la circulation ou des tentatives d’extinction de la flamme. Pour parer à tous les risques, 12 000 profils ont été soumis à l’enquête au niveau national.

150 000 personnes attendues, le Vieux-Port complètement bouclé

« Le Belem arrivera dans la rade de Marseille vers 12h45. Il sera accompagné d’une armada d’embarcations très diverses et fera un tour de toute la rade de Marseille avant de rentrer dans le vieux port à 18h très précisément ; puis de s’amarrer vers 19h avant que la flamme olympique descende du Belem. Le premier allumage du chaudron olympique aura lieu à 19h30 précises au Vieux Port. S’en suivront une cérémonie protocolaire ainsi qu’un très grand concert avec des artistes renommés. Nous attendons jusqu’à 150 000 personnes sur le Vieux Port à cette occasion », commence ainsi la préfète.

La préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri aux côtés du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin lors d’une conférence de presse lundi 22 janvier (crédit : capture d’écran / ministère de l’Intérieur et des Outre-mer)

Pour cette arrivée en grande pompe, le périmètre en “U” du Vieux-Port sera complètement bouclé. « Il y aura une bulle de sécurité autour du Belem dans toutes ces évolutions maritimes, sous l’autorité du préfet maritime de la Méditerranée. Ensuite à terre, nous allons boucler l’ensemble du U du vieux port de Marseille avec un périmètre « SILT » (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) qui nous permet de réglementer l’accès avec des inspections-filtrage systématiques pour les personnes qui voudront assister à cet événement. Il y aura évidemment des moyens de déminage, à la fois à terre et en mer, puisque nous devons déminer également les pontons, les pannes et le U du Vieux-Port. » Au total, la préfecture prévoit la mobilisation de 5000 policiers et gendarmes pour assurer la sécurité, sans compter les drones, les effectifs du Raid et du GIGN.

Découvrez le parcours de la flamme olympique à Marseille dans les huit secteurs

Ce dispositif de sécurité « exceptionnel, totalement inédit », selon les mots de la préfète, sera prolongé le lendemain de l’arrivée, jeudi 9 mai, à l’occasion du premier relais de la flamme olympique, qui parcourera 20 kilomètres dans la cité phocéenne. Ce parcours, prévu pour durer de 8h15 à 19h30, doit traverser « symboliquement » l’ensemble des huit secteurs de la ville, en passant par des lieux emblématiques tels que Notre-Dame-de-la-Garde et le stade Vélodrome. « Mais il y aura d’autres surprises » ajoute la préfète…

Le parcours de la flamme dans la ville a été dévoilé (voir ci-dessous). Comme cela était le cas pour la venue du pape, en septembre 2023, tous les véhicules sur le parcours de la flamme seront enlevés. En conséquence, le linéaire de voiture à traiter sera très important, affirme Frédérique Camilleri.

Le parcours en huit étapes de la flamme olympique à Marseille (crédit : ministère de l’Intérieur et des Outre-mer)

Deux convois sont prévus, avec deux lanternes différentes (voir la carte ci-dessus) : un convoi principal, dit “engagement” et un convoi secondaire (“agile”) qui vise à mettre en avant des sites symboliques. A l’issue des huit étapes du parcours, une cérémonie d’allumage au chaudron aura lieu en centre-ville. « Et pour cette cérémonie qui va rassembler plusieurs milliers de personnes et où il y aura des festivités animations, nous aurons également un périmètre de sécurité, un périmètre SILT et le criblage des intervenants qui concourent à l’organisation, un dispositif de déminage et des moyens spécialisés du Raid ainsi qu’un dispositif anti-drone puisque la menace aérienne est prise en compte sur l’ensemble de ces événements », précise la préfète.

Document source : le dossier de presse du ministère de l’Intérieur sur le parcours de la flamme olympique en France

