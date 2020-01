Maryse Joissains-Masini qui brigue un 4e mandat consécutif à la mairie d’Aix a présenté vendredi 24 janvier son équipe de 54 colistiers au conservatoire Darius Milhaud.

Les 54 femmes et hommes qui suivent Maryse Joissains-Masini ont été présentés à tour de rôle, de la 55e position jusqu’au premier. Au cours de cette présentation les nouveaux colistiers ont pris la parole afin d’expliquer pourquoi ils soutiennent leur candidate. La présentation s’est clôturée par la prise de parole de la Sénatrice Sophie Joissains, de Gérard Bramoullé et de Maryse Joissains-Masini. 30 nouveaux profils sur 55 colistiers sont annoncés dont 21 en position éligible (dans les 44 premières places). 52 ans, c’est l’âge moyen des 55 colistiers de la liste « La Passion d’Aix. 15 colistiers ont moins de 40 ans.

Ces chiffres ne masquent pas la prime réservée aux fidèles du maire de la majorité sortante. Comme nous l’annoncions dès la révélation de la candidature de Mme Joissains-Masini le 8 janvier, la garde rapprochée du maire d’Aix est bien là avec en tête de liste les principaux adjoints actuels, à commencer par le 1er adjoint Gérard Bramoullé suivi de Sophie Joissains, Alexandre Gallèse, Sylvaine di Caro, Francis Taulan, Brigitte Devesa, Dominique Augey, Stéphane Paoli ou en core Karma Raynal. Parmi les nouveaux entrant, on notera la présence de l’ancien directeur de la Semepa Jean-Louis Vincent, de Pierre-Emmanuel Casanova, le P-dg fondateur d’Hysilabs.

Petel : « Avec Maryse, le changement, c’est du vent »

La candidate LREM Anne-Laurence Petel a vivement réagi aux annonces de Maryse Joissains-Masini, en commençant par ironiser sur les propos qu’a tenu Mme Joissains-Masini lors de sa soirée : « Madame Joissains a cru bon de commenter mon affiche de campagne et a notamment cru déceler du vent dans mes cheveux. Mais le vent hier soir, c’était surtout dans les propos de Maryse Joissains qu’on le retrouvait » déclare Mme Petel. Et de poursuivre sur le même thème : « Du vent quand elle prétend renouveler mais qu’on ne retrouve pas un seul nouveau visage parmi ses 16 premiers colistiers. Enfin si, un nouveau visage, celui de Jean-Louis Vincent, directeur de la Semepa depuis plus de dix ans et à ce titre responsable de la bétonisation de notre ville aux côtés d’Alexandre Gallese et de Madame Joissains. »