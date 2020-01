Share on Facebook

La conseillère départementale, vice-présidente du Département, Sandra Dalbin, en charge du handicap sous la présidence de Martine Vassal, rejoint Bruno Gilles pour les élections municipales de mars 2020 à Marseille annonce ce dernier dans un communiqué diffusé samedi 25 janvier.

« Je me félicite du choix de Sandra Dalbin (…) de rejoindre mes listes « Ensemble pour Marseille » lors des prochaines élections municipales. Elle défendra les valeurs de mon projet pour Marseille dans les 6e et 8e arrondissements et formera un ticket avec Ludovic Perney tête de liste. »

Le sénateur divers droite, qui a déjà été rallié par Marine Pustorino, une autre élue de la majorité LR au Département, ajoue à propos de Sandra Dalbin qu’elle « connaît bien ce secteur pour y avoir grandi et étudié. Elle saura répondre avec compétence et détermination aux problématiques que soulèvent les citoyens que je rencontre durant [mes] nombreuses visites. »

