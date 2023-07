Le 27 juin dernier, Emmanuel Macron a prononcé depuis le Fort Saint-Jean à Marseille un discours fortement teinté de Méditerranée. Au fil de ses propos, il a esquissé ses volontés pour recréer du lien entre Marseille et les autres pays du pourtour méditerranéen. Dans le viseur du Président, l’Afrique. A l’occasion du Forum des mondes méditerranéens, organisé à Marseille en février 2022, il avait ainsi annoncé la création d’un fonds Maghreb, doté de 100 millions d’euros et destiné à inciter les entrepreneurs français à monter des projets de l’autre côté de la rive.

Emmanuel Macron au Mucem mardi 27 juin 2023. Crédit Gomet’

« Je veux que dans les 12 mois qui viennent, nous puissions lui donner un formidable coup d’accélérateur et j’ai besoin de vous pour cela. J’ai besoin que les entrepreneuses et entrepreneurs issus des diasporas et des deux rives puissent nous aider à démultiplier les projets pour montrer qu’il y a, des deux rives de la Méditerranée, une volonté de construire des entrepreneuriats, des opportunités de création d’emplois, de richesses partagées, respectueuses et réciproques » a réitéré le chef de l’Etat dans son discours au Fort Saint-Jean (voir l’intégralité en document source).

Une aide financière et de l’accompagnement avec BpiFrance

Le lancement officiel, qui aurait dû avoir lieu en février 2023, a été quelque peu retardé pour cause de « lenteur administrative » confie l’ambassadeur pour la Méditerranée, Karim Amellal, contacté par Gomet’. Par son allocution, Emmanuel Macron lance donc officiellement ce fonds, qui ne devrait vraisemblablement être opérationnel qu’à partir de l’automne 2023, précise toutefois Karim Amellal, le temps de « lancer la communication et de mettre en place un site pour postuler. »

Karim Amellal lors du forum des mondes méditerranéens en février 2022 (crédit : JRG / Gomet’)

Il sera opéré par Bpifrance, à partir de fonds publics. Il se matérialisera sous la forme de fonds propres directement versés aux entrepreneurs mais aussi d’accompagnement. « Ce sont des services d’expertise, d’assurance ou de garantie qui sont déjà traditionnellement fourni par la Bpi » précise Karim Amellal.

Un fonds dédié aux entreprises déjà implantées en France pour s’étendre au Maghreb

« Il n’est pas question d’inciter les entreprises à se délocaliser, ni de créer une fuite des cerveaux » alerte Karim Amellal. Aussi, l’une des deux conditions d’obtention du fonds sera d’être une entreprise déjà immatriculée en France, en phase d’amorçage ou de développement. Il faudra en outre que cette entreprise ait l’intention de s’implanter soit au Maroc, soit en Algérie, soit en Tunisie. Il insiste : « L’idée est de construire une relation gagnant-gagnant, en permettant aux entreprises de se développer des deux côtés. »

Pourquoi le Maghreb ? « C’est une évidence géographique » note Karim Amellal. « Il s ‘agit d’un pays avec lequel nos entreprises sont régulièrement en contact et qui a un fort potentiel, mais le marché y est reste néanmoins compliqué. Les banques peuvent être intéressées mais frileuses, c’est pourquoi nous avons créé ce fonds » poursuit-il.

Les modalités techniques du fonds restent encore à affiner, notamment sur l’allocation d’un montant minimum par porteur de projets. « Il reviendra ensuite à Bpifrance de mettre concrètement en place le dispositif. »

Un fonds privé à venir pour compléter le fonds public ?

Si le fonds Maghreb est entièrement financé par les fonds publics de la Bpi, Karim Amellal n’exclut pas le lancement ultérieur d’un fonds abondé par le secteur privé, toujours dans l’optique de développer l’entrepreneuriat de l’autre côté de la Méditerranée. « Nous manquons réellement de financements sur ces marchés. L’Etat est actuellement en discussion avec des acteurs privés, comme Afric Invest, pour constituer un fonds qui pourrait prendre le relais du fonds Maghreb. Mais nous verrons cela dans un second temps » projette l’ambassadeur de France en Méditerranée.

L’Académie des talents, saison méditerranéenne 2026, Odysséo, : les autres projets d’Emmanuel Macron pour la Méditerranée



A côté du fonds Maghreb, Emmanuel Macron évoque d’autres projets méditerranéens dans son discours. Il revient ainsi sur l’Académie des talents, également annoncée lors du Forum des mondes méditerranéens en 2022. Une première promotion composée de quatorze talents vient d’achever l’année, sous l’égide de l’Agence française de développement (AFD). Une restitution s’est tenue en mai dernier à Tunis, précise Karim Amellal : « Le bilan est satisfaisant mais il y a encore des aspects à améliorer, notamment en rajoutant des rencontres en physiques. Nous allons aussi doubler le nombre de talents » affirme l’ambassadeur. Si l’Académie continuera d’être itinérante à travers les pays méditerranéens, son point d’ancrage restera sur le campus de l’AFD, situé aux Docks Village à Marseille (2e).



Emmanuel Macron a aussi appelé de ses vœux une saison méditerranéenne en 2026, « Mediterranea 2026 », à l’image de l’année Africa 2020 organisée précédemment en France. « Elle sera en quelque sorte le point d’orgue de l’ensemble des initiatives qu’on doit se donner pour les trois années à venir » esquisse Emmanuel Macron. Pour l’heure, la matérialisation de cette saison tournée principalement vers la culture reste floue. « Nous allons commencer à travailler dessus. Il faut du portage, des commissaires, il faut aussi travailler avec l’Institut français » énumère Karim Amellal. Pour ce dernier, une chose est sûre : « La saison se déclinera autour de la Méditerranée, mais Marseille devra y avoir une place éminente. »



Dans ce cadre, Emmanuel Macron insiste sur le rôle du Mucem dont le président, depuis l’automne dernier, Pierre-Olivier Costa, est très proche du couple présidentiel.Il était précédemment directeur de cabinet de Brigitte Macron à l’Elysée. « Le Mucem va bâtir dans l’esprit exact de ce que j’évoquais pour la saison « Mediterranea 2026 », des partenariats avec plusieurs musées de l’ensemble de la Méditerranée. Partenariats pour échanger les œuvres parce qu’il faut aussi qu’on soit généreux et qu’on fasse tourner ce que nous avons et qu’on accueille d’autres ; partenariats qui permettront des résidences d’artistes entre tous les pays de la rive et qui vous permettront de démultiplier beaucoup de choses.» L’hôte de l’Elu-ysée confirme aussi sa volonté de soutenir le projet Odysséo autour de la transition écologique en Méditerranée (lire notre précédente information).

Françoise Nyssen, Cyprien Fonvielle (Odysséo) et Pierre-Olivier Costa (Mucem). Crédit Gomet’

Document source : le discours complet d’Emmanuel Macron au Fort Saint-Jean à Marseille (27 juin 2023)

