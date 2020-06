Share on Facebook

Alors que le second tour des municipales est prévu pour le 28 juin prochain, la candidate centriste de La Ciotat Mireille Benedetti a décidé de fusionner sa liste avec celles des deux candidats sans étiquette Lionel Giusti et Michel Buscetti. Parmi les trois candidats, Mireille Benedetti est la seule à avoir obtenu un score suffisant pour se maintenir (13%). En additionnant ce résultat à ceux obtenus par ses deux nouveaux alliés (9,41% pour Lionel Giusti et 7,45% pour Michel Buscetti), la candidate espère donc talonner le maire sortant, Patrick Boré, arrivé en tête du scrutin avec 37,52% des suffrages exprimés. Un premier scrutin cependant marqué par une forte abstention (60%), déplore Mireille Benedetti.

La candidate soutenue par LREM au premier tour a elle-même décidé de laisser tomber les étiquettes et renoncer aux soutiens pour ce second tour : « nous avons déposé la liste aujourd’hui (mardi 2 juin) et c’est une liste sans étiquette» affirme-t-elle, contactée par Gomet’. «Notre seul soutien, c’est celui des Ciotadiens qui veulent du changement », insiste-t-elle.

Questionnée par Gomet’ sur une éventuelle fusion avec la liste de la candidate écologiste Christine Abattu, compte tenu de leurs valeurs communes concernant l’écologie, Mireille Benedetti déplore que l’élue de l’opposition ne l’ai pas contactée pour discuter : « Dès le lendemain du premier tour, j’ai appelé au rassemblement. Lionel Giusti et Michel Buscetti m’ont contactée mais pas elle et nous avions déjà bien avancé dans notre projet entre-temps».

« Améliorer la qualité de vie, arrêter la bétonnisation»

La nouvelle liste née de cette fusion, « Ensemble pour La Ciotat », devrait s’axer principalement sur le maintien de la qualité de vie à La Ciotat. Il faut « arrêter le mercato, La Ciotat n’est pas une ville à vendre», martèle l’ancienne adjointe à l’éducation de la mairie, dénonçant un PLUi qui prévoirait la construction de 2000 logements. « Quand une ville est noyée sous le béton, personne ne peut dire que tout va bien, sauf le maire sortant », lance, sarcastique, l’élue au conseil municipal, pour qui l’environnement est également un thème fort de la campagne. Elle accuse par ailleurs le maire actuel et candidat à sa propre succession Patrick Boré de « brader » la ville aux promoteurs marseillais et varois, sans faire travailler les entreprises ciotadiennes.

« La situation va nous conduire à l’automne vers une crise économique et sociale sans précédent, il faudra être solidaire et s’intéresser d’abord à la dimension humaine », présage la candidate par ailleurs conseillère régionale et présidente l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement.

Résultats au soir du 1er tour

Une campagne 2.0

« J’étais déjà la candidate 2 .0 au premier tour » affirme celle qui a multiplié les direct sur Youtube et les podcasts. C’est une campagne presque entièrement numérique que Mireille Benedetti entend mener pour ce second tour. Sans occulter pour autant l’importance des tracts dans les boîtes aux lettres et du « bouche à oreille ».

Plus globalement, les règles de déroulement de la campagne, qui devrait débuter officiellement le 15 juin, ont été revues pour s’adapter aux conditions sanitaires.

Une critique de la gestion de la crise sanitaire à La Ciotat

La candidate centriste ne se montre pas tendre envers la stratégie de gestion de la crise appliquée par son adversaire pendant le confinement. Elle s’étonne de n’avoir été conviée à aucun conseil municipal et dénonce sa mise à l’écart de la cellule de crise mise en place par la mairie. « Il a rempli son devoir envers la ville, mais je lui reproche d’avoir tout fait de son côté sans chercher à rassembler toutes les forces vives ». Un processus jugé « sectaire » et « brimant » pour Mireille Benedetti : « dès que quelqu’un voulait aider, il devait passer par le Centre Communal d’Action Social »

Outre les listes de Mireille Benedetti et de Patrick Boré, le Rassemblement national est également en lice avec Hervé Itrac tout comme Karim Ghendouf (PCF). Résultats de ce « second premier tour », comme Mireille Benedetti le qualifie, dimanche 28 juin au soir.

