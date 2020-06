Après plus de deux mois d’incertitudes, restaurants et bars ont pu rouvrir leurs portes ce mardi 2 juin. Soleil, soulagement et respect des consignes de sécurité ; tous les éléments étaient réunis pour des retrouvailles bien méritées. « On attend ce moment depuis plusieurs mois, on appréhendait un peu mais finalement peu de choses ont changé. On est heureux de se retrouver ici (La Brûlerie, place Richelme) pour partager une bonne bière fraîche. Et puis la saison est idéale ! » déclament Bruno et Caroline, clients habituels du lieu.

Les Aixois se réapproprient petit à petit la place des Cardeurs. (Crédit : LL)

Plus loin, Le Petit Bistrot affiche presque complet, si on fait abstraction des tables faisant office de distanciation sociale. C’est avec un peu d’appréhension que l’établissement a rouvert ses portes dès le matin, et depuis il ne désemplit pas. « Je pensais que les gens seraient plus frileux à l’idée de revenir mais finalement c’est un premier jour réussi avec une forte affluence, » indique Roxanne Cavailles, la directrice. A l’intérieur, du plexiglas sépare les tables et du gel hydroalcoolique est disponible sur le comptoir. Les clients sont d’ailleurs soumis à un lavage de mains obligatoire à leur arrivée et à leur passage aux toilettes.

Du côté de la place des Cardeurs, les restaurants se préparent à retrouver leur rythme de soirée. Quant aux bars, les terrasses ont attiré habitués et autres passants, heureux de se croiser sous le ciel bleu aixois. Flèches collées au sol en guise de marquage, tables éloignées d’un mètre et masques obligatoires pour tous les employés, les établissements s’organisent et semblent avoir déjà retrouvé le goût d’antan.

Carton plein pour les bars et brasseries qui jalonnent le parvis de la mairie. (Photo LL)

Liens utiles :



> [En images] Les terrasses marseillaises ont repris du service !

> Bars, restaurants, lycées … la phase 2 du déconfinement