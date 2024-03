La Fondation de France Méditerranée poursuit sa mission visant à soutenir le bien commun et l’intérêt général. Chacun, qu’il soit particulier, entreprise, porteur de projet ou fondation, est invité à agir pour le bien de la société, et la Fondation de France Méditerranée (Fondation de France) est là pour accompagner ces initiatives tout au long de l’année. « Parce que chacun a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général, la fondation de France Méditerranée accompagne au quotidien et tout au long de l’année particuliers, entreprises, porteurs de projets… de notre territoire pour apporter aide et soutien en direct au plus près du terrain » explique l’organisation qui a dévoilé le 11 mars son bilan 2023.

En 2023, la Fondation France Méditerranée (Fondation de France) a dévoilé le 11 mars son bilan annuel. En 2023, elle a apporté son aide et son soutien à plus de 167 projets sur le territoire méditerranéen, dont 84 ont été soutenus dans les Bouches-du-Rhône. Parmi ceux-ci, 70 projets ont été menés à Marseille et trois à Aix-en-Provence. Le montant total des aides allouées s’élève à plus de «7,4 millions d’euros, dont 4,2 millions d’euros ont été dédiés aux projets dans les Bouches-du-Rhône » et 1,9 million d’euros ont été investis dans des initiatives marseillaises.

Les principales problématiques soutenues par la fondation de France Méditerranée sur le territoire en 2023 sont les difficultés sociales, telles que l’exclusion, la précarité, les violences, l’intégration et l’isolement, avec un investissement de plus de 2,4 millions d’euros. La santé a également été une priorité, avec plus de 2,8 millions d’euros alloués. Enfin, l’environnement a bénéficié d’un soutien financier de plus de 990 000 euros.

La Fondation de France Méditerranée couvre un large territoire allant de l’Occitanie aux Hautes-Alpes. Elle s’appuie sur cinq salariés et 30 bénévoles. Au niveau national, la Fondation de France a abrité 934 autres fondations en 2023, dont 373 ont choisi de financer des projets dans les Bouches-du-Rhône, représentant un investissement de 4,8 millions d’euros pour le département.

