Le dimanche 23 mai, les Marseillais pourront profiter de la Corniche Kennedy, sans voitures, entièrement piétonne pour toute la journée. Dans une interview accordée à Gomet’, la maire des 1er et 7e arrondissements, Sophie Camard a dévoilé la date du premier dimanche piéton imaginé par la mairie. Le projet avait été annoncé par le maire de Marseille Benoît Payan dans une vidéo sur Facebook le 29 avril dernier. « Le littoral appartient à tous et on va se le réapproprier », insistait-il.

Pour contribuer à l’adoption des mobilités douces, Gomet’ prône l’organisation dès que possible d’événements dédiés à ces nouvelles pratiques de mobilité douce et active partout dans la métropole. A commencer par l’organisation un dimanche par mois d’une journée sans voitures sur le littoral métrpolitain. Rejoignez cet appel à libérer la ville grâce aux nouvelles mobilités, décarbonées et actives. On veut respirer et se balader en liberté et en sécurité, en famille, avec nos amis ou en solo. Nos côtes méritent mieux que des embouteillages et des parkings à voitures. Signer notre appel à l’organisation tout au long de l’année d’une journée par mois sans voitures sur le littoral de toute la métropole Aix Marseille Provence.

Dimanches sans voitures : de Malmousque à David

Sophie Camard précise également la zone concernée. Une large majorité de la Corniche Kennedy sera réservée au piéton, plus précisément entre la rue Pierre Mouren, au pied du quartier d’Endoume au niveau de Malmousque, et le rond-point de la station du David. Une annonce dont se félicite Gomet’ qui a lancé en début d’année une pétition pour la mise en place des Dimanches sans voitures sur le littoral métropolitain. Interrogée sur la suite des évènements, Sophie Camard confirme que « normalement, l’opération sera renouvelée un dimanche par mois ».

Lien utile :



> Retrouvez l’actualité du vélo dans notre rubrique Transports