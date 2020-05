Share on Facebook

Pekka Timonen est le maire de la commune de Lathi située à une heure de la capitale finlandaise Helsinki. C’est le 30e témoin de notre tour du monde en confinement.

Dans l’entretien (en anglais) que nous avons enregistré jeudi 9 avril 2020, il nous raconte comment la Finlande a pris des mesures rapides et fortes pour tenter de contenir l’épidémie de coronavirus. La capitale, un temps la plus touchée par le nombre de cas, a été rapidement coupée du reste du pays. Pekka Timonen explique aussi la bonne résistance du pays au virus par son organisation et sa préparation face aux crises. Il prend pour exemple sa commune de 120 000 habitants où il a activé un plan de sécurité bien défini auquel il a été entraîné en tant que maire.

« Nous nous sommes aperçus que nous dépendions tous les uns des autres » Pekka Timonen

L’élu livre aussi ses espoirs d’après la crise. « Nous nous sommes aperçus que nous dépendions tous les uns des autres » observe-t-il, espérant notamment que « l’Europe puisse aller plus loin » à l’avenir.

Depuis l’entretien, la « frontière intérieure » entourant Helsinki a été levée et le pays s’apprête à sortir progressivement du confinement. Les écoles et crèches doivent rouvrir cette semaine. Selon le relevé de l’université américaine Johns Hopkins en date du 10 mai 2020, 5 880 cas positifs au covid-19 ont été relevés en Finlande. Selon la même source, 265 personnes sont décédées. La Finlande compte 5,5 millions d’habitants.

