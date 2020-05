Pour contribuer à la protection sanitaire de tous à l’occasion du déconfinement qui s’ouvre demain, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, avait annoncé la distribution gratuite de 1,5 million de masques aux Marseillais. La Ville a communiqué dimanche 10 mai les modalités de mise à disposition et les demandes déjà enregistrées. Cette opération s’organise en effet en deux temps : une première phase d’inscription et une seconde phase de distribution. En 48 heures, près de 200 000 masques ont déjà été commandés par les Marseillais.

Toutes les personnes qui souhaitent disposer des deux masques “grand public” lavables et réutilisables ainsi que d’un masque « chirurgical », peuvent s’inscrire depuis vendredi 8 mai soit par téléphone soit sur une plate-forme informatique (liens ci-dessous). Pour fournir 1,5 million de masques aux Marseillais, la Ville de Marseille a investi 4,8 millions d’euros précise la Ville.

A partir du lundi 11 mai, chacune des personnes inscrites sera informée du lieu et de l’horaire où elle pourra retirer ses propres masques.

« Cette distribution répond visiblement aux besoins et aux souhaits des Marseillais puisqu’à midi, ce dimanche, la Ville de Marseille enregistrait déjà 185 927 demandes : 121 384 sur la plateforme et 64 543 à Allô Mairie » observe la mairie qui précise près de 80 000 masques seront distribués par jour selon un dispositif sur 48 sites de retrait identifiés sur l’ensemble de la ville et organisés pour limiter les regroupements susceptibles de relancer la contamination.

« Au total, plus de 900 agents municipaux sont mobilisés pour cette inscription et cette distribution. Ainsi, plus de 150 agents municipaux supplémentaires sont venus renforcer ce week-end les opérateurs d’Allo Mairie afin de renseigner les Marseillais et d’enregistrer leurs demandes » affirme la Ville de Marseille. Les lieux de distribution seront ouverts du lundi au samedi, de 8h30 à 19h.

Liens utiles :



> Les habitants peuvent enregistrer leur demande via le site Internet dédié – masques.marseille.fr.

> Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent effectuer leur demande en contactant Allô

Mairie par téléphone au 30 13.

> Foire aux questions : https://www.marseille.fr/sante/actualites/faq-masques