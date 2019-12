Si certains créateurs de mode quittent la région pour tenter leur chance dans la capitale, d’autres font le chemin inverse et choisissent de s’y installer et d’y travailler. Et si vous misiez sur eux pour votre look de fête. Gomet’ vous suggère quelques modèles à adopter pour une allure de plus bel effet.

Porter une robe fait main peut sembler un luxe inaccessible. Le styliste Romain Chateau prouve le contraire avec son concept fait maison, sans usine de production. Parmi ses créations, le modèle Luna pour une allure romantique et sexy : une robe du soir fluide, en satin de coton, au décolleté vertigineux et aux manches bouffantes rehaussées de boutons en laiton dorés. Autre pièce en version courte et col montant, la robe Soukaina, dans un tissu étonnant gris perle, avec une fermeture à glissière fluorescente dans le dos.



Les deux sont sur-mesure et nécessitent une semaine de fabrication. Alors ne tardez pas et profitez de l’occasion pour découvrir d’autres vêtements et accessoires de l’Atelier Chateau, comme cette ceinture fleurie en cuir rose irisé et boucle métal.