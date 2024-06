Share on Facebook

L’Insee vient de publier sous la signature de Étienne Lenzi et Corinne Roche une étude sur la clientèle des plateformes Airbnb, Booking, Expedia Group et Tripadvisor. Première leçon au sein de l’Union européenne (UE), la France est la première destination touristique pour ce type de logement et en France la région Provence-Alpes-Côte d’Azur affiche le…