Le Festival des arts de la parole de Lourmarin revient pour sa 4e édition en 10 jours du 5 au 14 juillet, et propose plus de 40 rendez-vous sur le thème « Autrement dire ! » Ateliers, lectures, déambulations poétiques, conférences gesticulées, spectacle… autant de moments d’exception à partager sous les étoiles lourmarinoises.

Cette année le festival s’articule autour des mots, toujours, mais surtout il interroge le miracle des langues et de leurs sonorités, la rencontre des langages, des cultures, des croyances, leurs diversités et de leurs altérités… et le défi des traductions ! Avec Daniel Mesguish, Michel Boujenah, la Compagnie Balagan Système, Vincent Smétana, Coralie Zahonero de la Comédie française accompagnée de Vicente Pradal nous fera vibrer au son des mots de Lorca sur des notes tziganes… « Nous avons rassemblé autour de nous des “inventeurs (trices) de langage “, des comédiens, auteurs, philosophes, orateurs, débatteurs, théologiens, poètes, artistes-interprètes en langues des signes, chanteurs, … » plaide Olivier Arnera auteur et directeur artistique du Festival.

Nuit de l’éthique 2023 du Temple à la cour d’école © Apothéloz

Le temps fort du festival, la Nuit de l‘éthique réunit Leyla-Claire Rabih, metteure en scène, le théologien Elian Cuvillier, Eugène Ebodé professeur de diplomatie culturelle à Conakry (Guinée). Six heures précieuses à traverser pour nous aider à mieux vivre… avec un repas partagé de mets savoureux et de mots qui donnent à penser. « Ne sommes-nous pas toujours un peu dépassés par la langue, questionne Olivier Arnera, même quand c‘est la nôtre ? À chaque fois que nous parlons, nous nous livrons, sans forcément le savoir, à un exercice de traduction… Car quelque chose (un sens, souvent) cherche à se faire entendre en nous. Que disons-nous vraiment quand nous parlons ? » Les échanges seront animés par Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’ et Sophie Deschamps, présidente d’Oratori.

