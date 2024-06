Share on Facebook

Share on Twitter

Salut à tous ! C’est Hervé Bourdon pour Gomet’, de retour à Marseille après un périple incroyable en Scandinavie.

ans cette vidéo, je partage mes impressions sur la vie marseillaise, les contrastes avec les pays nordiques, et ce qui m’a le plus manqué pendant ce voyage. Je parle de l’importance de notre diversité, de nos petites râleries quotidiennes, et de notre convivialité unique qui rendent notre vie ici si spéciale.

Au programme :

– Le bonheur de retrouver la nuit marseillaise

– Les différences culturelles entre la Scandinavie et la Provence

– Réflexions sur l’accessibilité et les modes de transport

– La richesse de notre gastronomie face à une uniformité culinaire

– L’importance de notre esprit critique et de nos revendications.

J’ai parcouru plus de 3500 km à vélo, exploré des paysages à couper le souffle et confronté nos modes de vie. Rejoignez-moi dans cette aventure pour découvrir pourquoi, malgré les difficultés, je suis si fier de revenir chez nous.

Liens utiles :



Suivez toutes mes aventures

Soutenez notre association pour l’inclusion. Merci à tous les donateurs et à bientôt pour de nouvelles aventures !

N’oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez aimé cette vidéo.