La plupart des villes des Bouches-du-Rhône, comme à l’échelle nationale, se réveillent ce matin avec une extrême droite détenant la majorité relative sur leur territoire. Dans certaines communes, notamment dans l’Est du département, autour du bassin de l’étang de Berre, le vote se transforme en plébiscite pour Jordan Bardella qui dépasse localement les 50% de suffrages exprimés.

Exemple parmi d’autres, à Rognac, La France revient pointe à 53,22%. Si l’on ajoute les voix de Marion Maréchal (6,40%) ce sont plus de 60% des voix de la commune qui ont voté pour l’extrême droite.

A Rognac, plus de 60% pour l’extrême droite

Crédit préfecture

Des grandes villes comme Martigues, Istres, Fos-sur-Mer, Port de Bouc, Miramas, Berre l’étang et Vitrolles sont toutes submergées par la vague d’extrême droite. Un phénomène déjà constaté lors des précédentes élections présidentielles et législatives mais qui s’accentue encore.

Vitrolles : Jordan Bardella à 43,84%

A Vitrolles, où le taux de participation est plus faible qu’ailleurs, la victoire du Rassemblement National est écrasante avec un score de 43,84%. Réveil Europe soutenue par le maire de la ville Loïc Gachon est sous la barre des 10%.



Martigues : l’extrême droite approche de la majorité absolue

Troisième exemple autour de l’étang de Berre : Martigues. La ville tenue par les communistes depuis des décennies cède aux sirènes de l’extrême droite qui arrive en tête une fois de plus au 1er tour (RN à 41,69%) et approche de la majorité absolue si l’on additionne les voix de Marion Maréchal-Le Pen (5,56%).

Les résultats à Martigues.

Arles : La France Revient (RN) triomphe à 37,13%

Plus à l’ouest, Arles, et plus généralement la Camargue, ne font pas exception, bien au contraire. La cité antique conduite par Patrick de Carolis offre à l’extrême droite un score romain de plus de 37%. La liste de le majorité présidentielle Besoin d’Europe n’arrive qu’en 4e position à 9,55%.

Gardanne : la liste de Valérie Hayer à 7,88%…

Les villes de Gardanne comme de Salon-de-Provence observent les mêmes phénomènes. Dans la première, La France Revient dépasse les 42%

Les résultats des Européennes à Gardanne

Salon de Provence : le RN plus fort Renaissance, LFI et LR réunis

Dans la cité dirigée par le LR Nicolas Isard, le RN est à 37,70% contre 6,89% pour la liste soutenue par le maire.

A Marseille le RN à 30,14%, LFI second à 21,54%

Marseille suit la tendance même si elle est atténuée avec 30% accordés au RN. Singularité dans la cité phocéenne : le score remarquable de LFI qui dépasse les 20% et qui confirme qu’il faudra compter sur lui pour les prochaines échéances.

Les résultats à Marseille (Source : Prefecture)



Aubagne : l’extrême droite proche des 50%

L’est du département ouvre aussi grands les bras aux partis d’extrême droite. A Aubagne, le score du RN est écrasant à plus de 40%. La liste Reconquête atteint 6,73%.

Les résultats à Aubagne

La Ciotat : le RN à près de 40%

Et à La Ciotat, commune en expansion immobilière et économique depuis plusieurs années, la victoire de l’extrême droite est sans appel : 39,98% pour la liste de Jordan Bardella, 7,15% pour celle de Reconquête

Les résultats à la Ciotat

Les territoires qui résistent (un peu) à la domination RN sont quelques communes de la métropole où les problèmes sociaux sont moins prégnants. A commencer par Aix-en-Provence ou Eguilles.

Eguilles : Besoin d’Europe à 19,61%

Ainsi A Eguilles, commune favorisée du Pays d’Aix. Mais le RN demeure très haut à plus de 28%.

Les résultats à Eguilles

Aix-en-Provence : le RN en tête mais avec 10 points de moins que la moyenne nationale

A Aix-en-Provence, la résistance est plus marquée même si la liste Rassemblement National arrive en tête à 22,69%. La site de la majorité présidentielle est au-dessus de sa moyenne nationale à 17,27%