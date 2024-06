Renaud Muselier : « Nous rentrons dans une phase de grand affrontement politique »

« Le Président de la République livre une lecture gaullienne du scrutin : on a toujours raison de donner la parole au peuple. Nous rentrons dans une phase de grand affrontement politique, pour l’avenir et le destin de la France. Un moment de vérité ! » Renaud Muselier, président de la Région Sud.

Martine Vassal : « J’appelle l’ensemble des forces républicaines de droite et du centre à s’unir autour d’un rassemblement pragmatique et réaliste »

« Ce soir, la réalité a frappé très fort. Elle affecte désormais le présent mais aussi l’avenir. En cette période de crises, l’extrême droite a remporté les élections européennes avec un score bien supérieur à celui de 2019. (…) Les résultats des élections européennes placent le Rassemblement National en tête de ce scrutin, obligeant le Président de la République à prendre la décision courageuse de dissoudre l’Assemblée nationale. J’appelle l’ensemble des forces républicaines de droite et du centre à s’unir autour d’un rassemblement pragmatique et réaliste. » Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Benoît Payan : « J’appelle à un Printemps Marseillais pour la France »

« Les résultats des élections européennes viennent d’acter un score historique de l’extrême droite en France et sur le continent européen. Avec près de 40% des suffrages, ceux qui prospèrent sur la peur, la colère et l’exclusion sont parvenus à s’imposer. Après ces résultats terribles, je prends acte de la décision du Président de la République de dissoudre l’Assemblée Nationale. Cette décision oblige l’ensemble des forces progressistes, sociales, citoyennes et écologistes à l’union et au rassemblement. (…) À Marseille, nous continuerons de faire la démonstration que l’union est la seule voie pour contrer ceux qui utilisent les colères et les fractures en portant un projet de repli et d’exclusion. J’appelle à un Printemps Marseillais pour la France. » Benoît Payan, maire de Marseille.

Mohamed Laqhila : « Je repartirai en campagne dès demain pour défendre nos valeurs démocrates »

« Le Président de la République a pris acte du résultat des élections européennes qui rebattent le paysage politique français en faisant preuve ce soir de courage et de responsabilité puisqu’il a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. En prenant cette décision, il fait face à l’histoire de notre pays et pour ma part, je repartirai en campagne dès demain pour défendre nos valeurs démocrates et continuer à œuvrer pour l’avenir de notre pays au sein de l’Europe. » Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône.