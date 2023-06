Share on Facebook

Quand résonne la musique traditionnelle syrienne dans le ciel du théâtre Silvain, en bordure de mer Méditerranée, nous voilà embarqué en Orient. Si proche et si loin ce désert Syrien où Omar Souleyman a débuté sa carrière. Il est né dans la province de Hassaké au nord est de la Syrie. Chanteur traditionnel dans les mariages, il a au fil des années modernisés son chant au point de devenir aujourd’hui l’un des figures de la musique électronique orientale. Un dabké, mâtiné de chaâbi, modernisé pour le plus grand plaisir des spectateurs du théâtre Silvain. Le maire de Marseille, Benoît Payan, était parmi eux pour danser et faire un selfie avec le visiteur prestigieux du soir. Aperçu en images.

