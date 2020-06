La candidate de l’alliance de gauche Printemps Marseillais – Debout Marseille a largement remporté les élections municipales à Marseille en remportant plus de 38% des suffrages contre près de 31% à Martine Vassal, la candidate LR soutenue par le maire sortant Jean-Claude Gaudin. Les listes emmenées par Michèle Rubirola raflent facilement comme attendu les 1er et 2e secteurs de Marseille.

Plus incertains, la coalition de gauche et citoyenne réussit à gagner dans les 4e et 5e arrondissements (victoire de Michèle Rubirola face à Bruno Gilles) et dans les 6e et 8e arrondissements, où Olivia Fortin réussit à battre Martine Vassal dans un secteur qui fut un fief de la droite, de Jean-Claude Gaudin à Yves Moraine, le maire sortant du secteur.

La droite résiste en revanche du 9e au 12e arrondissements. Et dans les 13e et 14e arrondissements le candidat de Martine Vassal, David Galtier, qui bénéficiait du retrait du Printemps, parvient même à ravir la mairie de secteur au RN Stéphane Ravier. Samia Ghali est élue dans les 15e et 16e arrondissements. Comme Bruno Gilles, elle jouera un rôle au 3e tour pour faire ou défaire une majorité, acquise au Printemps marseillais, mais qui restera relative.

