Les 7e et 8e secteurs de Marseille étaient au cœur des enjeux du second des élections municipales à plusieurs titres. Dans le 13-14, il s’agissait de savoir si la seule mairie RN sortante serait en mesure de rempiler pour un mandat. Ce ne sera finalement pas le cas, Stéphane Ravier ayant été battu par le candidat LR David Galtier. Dans le 15-16, la maire sortante et sénatrice des Bouches-du-Rhône Samia Ghali (DVG, ex-PS), jouait quant à elle la survie de son fief électoral, conquis en 2008. Elle sauvegarde finalement ses acquis d’une courte avance, devançant le candidat du Printemps marseillais Jean-Marc Coppola.

Stéphane Ravier est finalement tombé

Avec les 16 conseillers municipaux qu’il envoie à la mairie centrale, le secteur constitué des 13e et 14e arrondissements de Marseille est toujours abondamment scruté lors des élections municipales. Bénéficiant du retrait de Jérémy Bacchi, candidat du Printemps marseillais lors du premier tour, le général David Galtier (LR), est finalement élu face à Stéphane Ravier, avec 51 % des voix contre 49 % pour son adversaire. Longtemps le scrutin aura été indécis, les candidats ayant été au coude à coude pendant une bonne partie du dépouillement. Toutefois, c’est bien la fin du seul bastion RN de Marseille que signe le résultat de ce scrutin, qui permet au camp de Martine Vassal d’engranger un contingent de 12 conseillers municipaux.

Jean-Marc Coppola, un pari finalement pas gagnant

A l’inverse de Jérémy Bacchi, le conseiller municipal PCF Jean-Marc Coppola avait décidé de maintenir sa candidature pour le Printemps marseillais dans le 15-16, malgré un score élevé du RN lors du premier tour. Très critiqué par Samia Ghali pour cette décision, son pari sera passé tout proche d’être gagnant. En effet, l’élu PCF est finalement devancé d’un souffle par la sénatrice des Bouches-du-Rhône (38,17 contre 35,24 % des voix). Cette défaite de M.Coppola est un coup dur pour le Printemps marseillais, qui avait besoin de ce secteur pour bâtir une majorité forte au conseil municipal. Désormais, c’est bien Samia Ghali qui semble se retrouver dans la posture du faiseur de roi.

