Le Premier Ministre a annoncé mardi 28 avril devant l’Assemblée Nationale les grandes lignes du plan de déconfinement, qui sera mis à exécution le 11 mai « sauf si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous», a prévenu Edouard Philippe. A Marseille, la Mairie anticipe cette date avec l’annonce de diverses mesures qui permettent d’entrevoir la vie à Marseille post-confinement.

Le 11 mai, les agents municipaux feront leur rentrée. Mais pas question pour la Ville de Marseille de reprendre ses activités en présentiel sans prendre en compte les risques de contagion liés au covid-19. La mairie fait savoir qu’elle procède à un dépistage massif de ses équipes municipales qui a commencé depuis le 27 avril, selon la volonté du maire Jean-Claude Gaudin.

Dépistage de 300 agents par jour

Cette opération de dépistage est menée avec l’aide du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, qui procède au dépistage de 300 agents chaque jour, à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille. Ce processus, lancé lundi 27 avril, devrait en outre permettre de détecter et dépister immédiatement les personnels qui auraient été en contact avec des agents contaminés par le covid-19. Ont été dépistés en priorité et sans ordonnance les agents des crèches et écoles, compte tenu de leur proximité avec un public jeune.

Les agents testés positivement bénéficieront d’une prise en charge et d’un protocole de suivi individuel de l’IHU, en liaison avec les médecins du travail de la Ville de Marseille, et seront isolés pendant 14 jours. La Mairie n’exclut pas non plus de procéder à des prélèvements de surface, afin de vérifier la salubrité des locaux municipaux.

Pour l’heure, la mairie n’est pas en mesure de fournir le nombre de cas de covid-19 parmi les agents municipaux.

Des mesures de stationnement de adaptées

Dans la foulée des annonces gouvernementales, la Ville de Marseille a aussi précisé dans un communiqué l’adaptation des mesures de stationnement sur voirie. Elle annonce notamment que le stationnement restera gratuit jusqu’à fin juin pour les usagers bénéficiant d’un abonnement. Pour les autres automobilistes, en revanche, le stationnement redeviendra payant à partir du 25 mai. Le temps pour les automobilistes de s’organiser, et d’effectuer leurs démarches administratives auprès d’une des agences de la Société d’Assistance et de Gestion et du Stationnement (Sags).

