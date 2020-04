Le secteur du tourisme est frappé de plein fouet par la la crise sanitaire liée au covid-19, en raison de l’annulation de nombreux événements. Pour venir en aide à cette filière en difficulté, la Région Sud et ses partenaires, cinq Départements , les comités régionaux de Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de la Côte d’Azur, ont débloqué 10 millions d’euros, dont 4 millions émanant de la Région. Cet argent se matérialisera sous forme de chèques vacances d’un montant de 500 euros, afin d’inciter au tourisme régional. En effet, ce chéquier ne pourra être utilisé que dans la région Sud, parmi les professionnels inscrits au réseau de l’Agence Nationale des Chèques Vacances. Dans un communiqué dimanche 26 avril, la Région précise que ce chéquier pourra être utilisé « individuellement ou en famille, pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisir, entre la date de réouverture de ces établissements et la fin de l’année ».

👉Pour venir au secours du tourisme et relancer la consommation, @MaRegionSud et les Départements partenaires lancent un chéquier vacances de 500 euros pour nos livreurs, caissiers, et pour la 2ème ligne ! #Covid_19 pic.twitter.com/cr4EsXxkMx — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 26, 2020

Un chèque accordé aux salariés du secteur privé

Ces chéquiers vacances d’une valeur de 500 euros seront principalement attribués aux salariés du secteur privé domiciliés dans la région, bénéficiant d’un quotient familial ne dépassant pas 700 euros et ayant travaillé au contact direct du public durant la période de confinement, dans la mesure où « leur engagement a permis d’assurer la continuité de la vie quotidienne des citoyens», explique le communiqué, qui cite en exemple les livreurs, caissiers et employés de commerces. Pourront également bénéficier de cette initiative les publics en situation de fragilité économique, sélectionnés par les départements partenaires, c’est-à-dire les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse. La Région appelle par ailleurs les autres acteurs publics ou privés à s’associer à cette démarche collective.

D’autres dispositifs devraient voir le jour prochainement pour soutenir le secteur touristique, en fonction des annonces gouvernementales, et notamment la présentation du plan de déconfinement par le Premier Ministre Edouard Philippe mardi 28 avril

Liens utiles :

> [Interview] Michel Fraisset (OT Aix) : inventer le tourisme de « l’après-épidémie »

> [Tourisme] Jean-Baptiste Lemoyne : « un impact à 4 ou 5 milliards d’euros » pour la Région Sud

> [Tourisme] Maxime Tissot : « La situation est catastrophique »