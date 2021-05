Des vélos, des trottinettes, des rollers … mais pas une voiture à l’horizon. Une scène quasi-surréaliste, sur la très fréquentée Corniche Kennedy, et pourtant bien réelle. Ce dimanche 23 mai, dès 10h du matin, les Marseillais ont ainsi pu profiter de tout l’espace qu’offre le littoral de la Corniche, de Malmousque au David, mais aussi d’une portion de L’Estaque, grâce à l’opération La voie est libre, organisée par la municipalité. « Pouvoir faire du vélo sans avoir peur de se faire écraser, c’est énorme ! », s’enthousiasme une cycliste matinal au micro de Gomet’, en découvrant les routes vidées de leur trafic habituel.

[Direct] Quel plaisir de voir le pont de la Fausse-Monnaie envahi par les vélos, trottinettes, piétons. Les Marseillais de tous les âge se réapproprient leur route et leur paysage 👏👍 pic.twitter.com/c5pxw3bwoD — Gomet’ (@Gometmedia) May 23, 2021

Malgré un temps plutôt maussade en début de matinée, promeneurs et cyclistes ont peu à peu pris possession de la route. Des familles, des jeunes, des enfants … Tous heureux de retrouver une telle douceur de vivre après plus d’un an de restrictions et de confinements successifs. « Vive la liberté ! », s’exclame une petite fille, tout schuss sur son vélo rose, suivie de près par ses parents, libérés du stress de la surveillance. « C’est super de pouvoir profiter de la Corniche sans personne ! Les enfants peuvent faire du vélo et nous sommes plus détendus, plus besoin de leur dire de faire attention aux voitures », souffle sa mère.

En terrasses aussi, on a pleinement profité de pouvoir s’étaler sur l’espace public. Au bar le Sunset, à l’angle du Vallon de l’Oriol, l’odeur des pots d’échappements ne vient plus gâcher l’arôme du café en terrasse. « Il y a moins de bruit, moins de pollution, et on peut profiter pleinement de la vue sur la mer, sans voitures », se réjouit une marseillaise attablée au beau milieu de la route, ballon de Spritz à la main. Au total, plusieurs milliers de Marseillaises et de Marseillais sont venus se réapproprier tout au long de la journée cet espace public magnifique, trop souvent confisqué par un trafic automobile aux nuisances multiples.

Dimanche 23 mai 2021, les Marseillais(es) redécouvrent leur littoral sans les moteurs du trafic automobile (Crédit Gomet’/JFE)

Ce très beau succès n’empêche pas les remarques de participants de fuser afin enrichir les prochaines éditions. Et d’abord, la demande générale est de finaliser les travaux de la Corniche, menés depuis des mois par la Métropole, afin de profiter pleinement de la totalité de l’espace sur la portion de la Corniche, après le Vallon de l’Oriol jusqu’à la grande hélice après la plage du Prophète. A l’Estaque, c’est une portion bien moindre que sur la Corniche – moins d’un kilomètre – qui a été piétonnisée, au niveau de la contre-allée et des baraques à chichis. Si les vélos étaient présents, l’engouement a été visiblement moins prégnant que sur la Corniche, mais a permis de profiter des terrasses. Ici comme sur la Corniche certain auraient aimé plus d’animations. D’autres demandent une organisation de l’espace pour mieux partager les voies selon les usages. La ville promet des améliorations au fil des éditions et rappelle les difficultés d’organiser un tel événement dans le contexte actuel où la crise sanitaire n’est pas encore terminée.