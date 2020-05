La campagne des municipales n’a pas tardé à redémarrer après la fixation du second par le gouvernement au 28 juin. L’appel de Renaud Muselier, le président (LR) de la Région Sud, lancé dans La Provence vendredi 22 mai, pour « un pacte de raison » qui pourrait rassembler les listes de Martine Vassal (LR), Bruno Gilles (DVD), Yvon Berland (soutenu par LREM), de Samia Ghali (ex-PS) voire des écologistes a été diversement apprécié.



Yvon Berland, dans un communiqué diffusé samedi 23 mai (lire l’intégralité ci-dessous), sans répondre directement à Renaud Muselier, annonce qu’il a missionné « une équipe afin d’entamer des discussions avec les acteurs – à l’exception du FN – susceptibles de diriger notre ville et notre métropole pour les six années à venir. » L’ancien président d’Aix Marseille Université qui a réalisé 7,88% des voix au 1er tour explique que « face à l’éparpillement des projets qui demeurent en lice pour le second tour, toutes les cartes sont rebattues. »

Si Martine Vassal, Bruno Gilles ou encore Samia Ghali, n’ont pas encore commenté la sortie du président du Conseil régional, en revanche du côté des écologistes, Sébastien Barles (8,10% au 1er tour), le leader ELLV a Marseille et ses têtes de liste de Debout Marseille ont vivement réagi : « Cette conversion de Renaud Muselier au « Tout changer pour que rien ne change » participe de la défiance de nos concitoyens envers leurs dirigeants. » Sébastien Barles a appelé de son côté en début de semaine à un rapprochement avec la liste du Printemps Marseillais.

Le Printemps Marseillais en tête du 1er tour

Cette dernière est arrivée en tête au 1er tour sur l’ensemble de la ville avec 23,44%. Michèle Rubirola, la tête de liste, arrive largement en tête devant Bruno Gilles dans le 3e secteur (4e et 5e arrondissements) avec 37,38%. Un Printemps marseillais montré du doigt par M. Muselier : « J’appelle à un pacte de la raison pour Marseille, afin qu’elle ne tombe pas entre les mains des amis de M. Mélenchon ! »

Sophie Camard, la députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon, ancienne élue écologiste au Conseil régional, a dominé l’élection le 15 mars dernier dans le 1er secteur (1er et 7e arrondissements) avec 39% des voix contre 21% à la maire sortante Sabine Bernasconi (LR). Les propos de Renaud Muselier rejoignent ceux de Martine Vassal et de ses colistiers qui durant la campagne du 1er tour stigmatisaient la menace de « l’ultra-gauche. »

Liens utiles :



> Les résultats du 1er tour secteur par secteur à Marseille

> [Politique] Municipales à Marseille : huit élections et quatre tours !