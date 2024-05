Depuis 2010, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) met en lumière les talents entrepreneuriaux des Bouches-du-Rhône, duVaucluse et des Alpes-Maritimes au travers du concours « Créadie ». Cette année, la cérémonie de remise de prix s’est tenue le 22 mai au Cercle des nageurs à Marseille, récompensant sept lauréats parmi les 47 créateurs d’entreprises sélectionnées. En présence des partenaires régionaux, l’Adie a tenu compte de plusieurs critères pour départager les candidats : l’innovation de l’entreprise, le parcours personnel du créateur, sa persévérance, le nombre d’emplois créés et l’impact environnemental de l’activité.

Les partenaires des prix Créadie incluent la Banque Populaire Méditerranée, le fonds de dotation Biocoop, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables et La France Mutualiste. Chaque lauréat a reçu une prime de 1 000 euros. À l’automne 2024, l’Adie envisage de lancer un nouveau concours national auquel tous les lauréats régionaux des prix Créadie pourront participer.

Maria Nowak, fondatrice de l’Adie @Adie

L’Adie est une association française reconnue d’utilité publique. Elle a été fondée en 1989 par Maria Nowak. L’objectif principal de l’Adie est de favoriser l’entrepreneuriat en permettant à toute personne, même sans capital ou diplôme, de créer sa propre entreprise en bénéficiant d’un accès au crédit et à un accompagnement professionnel. Elle vise à soutenir les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés d’accès au crédit auprès des institutions financières traditionnelles. L’Adie propose donc des microcrédits et des services d’accompagnement aux entrepreneurs, contribuant ainsi à promouvoir une économie plus inclusive. À travers son réseau de 187 antennes et ses 320 permanences couvrant l’ensemble du territoire national, elle offre un accompagnement à la création d’entreprise. Grâce à ses 789 salariés et 1 200 bénévoles, l’Adie a soutenu financièrement et accompagné près de 28 000 entrepreneurs en 2023. l4Adie est dirigée dans la région par Sébastien Chaze.

Sébastien Chaze, directeur régional de l’Adie (crédit Adie)

Les Lauréats du Prix Créadie 2024 : talents et résilience

Prix Créadie « Jeunes » : Luca Spagna – Casa di Luca

À seulement 19 ans, Luca Spagna a lancé Casa di Luca en octobre 2023 à Saint-Rémy-de-Provence. Le jeune restaurateur propose des plats faits maison, avec des pâtes et piadinas préparées sur place chaque jour à partir de produits locaux en circuit court. Son concept, simple familial et convivial l’a propulsé sur le devant de la scène. Avec la prime de 1 000 € obtenue grâce au concours, Luca envisage de créer une terrasse et d’ajouter un stand de glaces siciliennes, une nouveauté unique à Saint-Rémy-de-Provence.

Prix Créadie « Rebond » : Soumiya El Fellaoui

Après un accident de la route l’ayant rendue paraplégique, Soumiya El Fellaoui perd son emploi de vendeuse-façonneuse en boulangerie et décide de se reconvertir en assistante administrative à domicile à Châteaurenard. La prime Créadie lui permettra d’améliorer sa communication digitale et de financer un véhicule adapté à son handicap.

Prix Créadie « Vitalité des territoires » : Slim Zgolli – Mon Lavage

Slim Zgolli a innové avec un service de lavage automobile écologique à Marseille dans le 7e arrondissement, “Mon lavage”, sans utilisation d’eau. Après l’ouverture d’un second centre à Aix-en-Provence, il envisage d’en créer un troisième grâce à la prime Créadie.

Prix Créadie « Transition écologique inclusive » : Ludivine Blanc – Valwast

Créée à Marseille en 2020 par Ludivine Blanc, Valwast propose une solution novatrice pour valoriser les déchets alimentaires des entreprises et des copropriétés. Cette approche combine la déshydratation thermique et le lombricompostage, permettant ainsi de réduire l’empreinte carbone en diminuant le poids et le volume des biodéchets, tout en générant des économies sur la collecte et l’utilisation de l’eau. En vigueur depuis janvier 2023, la réglementation impose aux professionnels générant plus de cinq tonnes de biodéchets par an de les trier et de les valoriser. À partir du 1er janvier 2024, cette obligation s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur volume de production. La solution Valwast est conçue pour les aider à se conformer à cette exigence réglementaire.

Prix Créadie « Coup de cœur » : El Hadi Megdad – EADN

À 29 ans, El Hadi a vécu des épreuves traumatisantes, parti d’Algérie, il subit la guerre en Libye en 2011 et se retrouve victime du trafic d’êtres humains en mer. Après son arrivée en France, El Hadi veut créer sa propre entreprise dans le secteur de la fibre optique, avec l’accompagnement de l’Adie. Malgré les nombreux défis rencontrés, tant sur le plan financier que personnel, son entreprise basée à Aubagne prospère et dépasse largement ses objectifs annuels. Il envisage désormais d’élargir ses activités et d’embaucher du personnel. Avec la prime Créadie, il investira dans du matériel plus performant.

Prix Créadie « Coup de cœur » : Jade Verdu – Gourmande is 50’s

Jade Verdu, fondatrice de Gourmande is 50’s à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), a créé il y a un an un concept de salon de thé rétro dans une roulotte, inspirée par sa passion pour la pâtisserie et les années 50. Avec la prime Créadie, Jade prévoit d’améliorer l’aménagement de sa roulotte et de renforcer son offre de services pour satisfaire encore davantage ses clients.

Prix Créadie « Coup de cœur » : Francesca Provenzano – Rob’Fresh

Francesca Provenzano, installée à Carpentras (Vaucluse), a fondé Rob’Fresh, une entreprise de fabrication de sacs isothermes écoresponsables, même après sa retraite. Son initiative a rencontré un succès immédiat, et le prix Créadie lui offre maintenant l’opportunité d’investir dans une machine à coudre professionnelle d’occasion, en accord avec sa démarche durable. Actuellement, dotée d’un stock important et de commandes régulières, Francesca envisage même de collaborer avec son petit-fils, ouvrant ainsi la voie à une transmission intergénérationnelle de son savoir-faire, tout en se projetant vers l’avenir.

En savoir plus :



> Le site de l’Adie

> [Tribune] ZFE : le casse-tête de la fourgonnette par Sébastien Chaze

> [On aime] Ma Cycloentreprise : comment l’Adie aide les entrepreneurs à vélo