Alors que les salariés craignaient le pire lors de l’arrêt du haut-fourneau en mars dernier, la situation semble s’améliorer sur le site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer. Dans un communiqué diffusé le 30 juillet, la direction annonce un possible redémarrage à l’automne.

L’entreprise reste cependant très prudente dans ses déclarations. « A ce stade, compte tenu des incertitudes persistant sur l’activité, il ne s’agit que de la préparation d’un éventuel redémarrage, tempère le groupe. Ces opérations étant longues et complexes, elles nécessitent d’être anticipées. La situation sera réévaluée après l’été. Cette décision a été partagée avec le personnel », précise le communiqué.

Des premiers signes de reprise ?

Frappée de plein fouet par l’arrêt de l’économie lors de l’épidémie de Covid-19, ArcelorMittal avait dû mette son usine de Fos-sur-Mer au ralenti fin mars. « Les six premiers mois de l’année, et en particulier le deuxième trimestre, ont été l’une des périodes les plus difficiles dans l’histoire du groupe », avoue le P-dg Lakshmi Mittal dans la présentation des résultats du deuxième trimestre publiée le 30 juillet.

Le haut-fourneau n°1 d’AreclorMittal de Fos a dû être mis en sommeil et le deuxième a bien failli subir le même sort. Finalement, la direction a réussi à préserver son outil industriel en activité jusqu’à aujourd’hui. Désormais, le groupe estime avoir atteint un point bas et remarque « des signes de remontée de l’activité, spécialement dans les régions où le confinement a pris fin », déclare Lakshmi Mittal. Mais « clairement, il faut rester prudent sur les perspectives », ajoute-t-il. Le groupe souligne d’ailleurs que la demande « reste significativement inférieure à la normale » et que « le rythme et le profil de la reprise restent incertain ». Sur la période d’avril à juin, ArcelorMittal a vu ses ventes chuter de 43% sur un an à 11 milliards de dollars.

