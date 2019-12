Vous avez décidé que ce réveillon serait bio et local. Pas de problème, Gomet’ a déniché pour vous une idée qui va en épater plus d’un. À adopter pour l’apéritif mais à glisser également sous le sapin.

Direction la boutique Marseille in the box et son kit idéal pour réaliser soit-même 500 ml de pastis. Tout est dans la boite : bocal pour mélanger, filtres en papier, sachet d’épices et de plantes aromatiques bio – armoise, menthe poivrée, anis vert, anis étoilé, graines de fenouil, bâtons de réglisse -, sucre cassonade bio et même l’étiquette pour personnaliser la bouteille avec bouchon en liège fournies elles aussi. Il n’y a plus qu’à suivre la recette du chef Sébastien Romé en y ajoutant l’alcool à 40° que vous trouverez en grande surface. Abracadabra et hop, de cet atelier maison, sortira ce breuvage si apprécié dans la région.