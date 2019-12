Le cluster numérique marseillais Medinsoft annonce dans un communiqué du 3 décembre la démission de son directeur général Stéphane Soto. Le chef d’entreprise rejoint l’équipe de campagne de Martine Vassal pour les élections municipales de 2020. « Considérant qu’il était temps pour moi de promouvoir le développement économique du territoire sur un plan global, et non plus sur un plan associatif limité à l’innovation, considérant également que sur ce sujet, Martine Vassal est sans aucun doute la candidate la plus compétente, j’ai décidé de quitter mes fonctions de directeur général de Medinsoft pour ne pas perturber le fonctionnement de l’association et ses actions », commente-t-il dans le communiqué.

Stéphane Soto, porte-parole officiel de Martine Vassal pour l’économie

Depuis quelques mois, Stéphane Soto ne cache plus son soutien à Martine Vassal. En septembre, il était intervenu à ses côtés pour présenter les propositions économiques de la candidate LR à la mairie de Marseille. Il devient aujourd’hui le porte-parole officiel de la thématique « travailler » de la campagne de la présidente de la Métropole et du Département.

Kevin Polizzi, directeur général par intérim de Medinsoft

Le Président de Medinsoft, André Jeannerot, a proposé à Kevin Polizzi d’assurer l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue en mars 2020. Le fondateur de Jaguar Network occupe déjà au sein de l’association, le poste de co-président de la commission Smart City. En tant que nouveau directeur général, Kevin Polizzi a déjà engagé un important chantier, celui de réaliser un livret de solutions technologiques concrètes et chiffrées, réalisables sous six ans, et destinées aux futurs élus de la Métropole. Dans ce livret, différents domaines sont abordés : le logement, la mobilité, l’écologie… Medinsoft prévoit de sortir ce livret début février 2020 et souhaite le remettre aux élus de chaque liste politique se présentant aux élections municipales.