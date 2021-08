Cela n’aura échappé à personne : les grands noms du hip-hop sont marseillais. De IAM, à Soso Maness, Naps et Alonzo (qui ont enflammé Marsatac ce week-end), les artistes sont nombreux dans la cité phocéenne et lui confèrent une renommée de capitale. Pourtant, ce ne sont pas ces têtes d’affiches déjà bien connues que l’événement « Hip-Hop non-stop », du 24 au 27 août, mettra à l’honneur.

Organisé dans le cadre de l’Eté marseillais par les mairies de secteur du 1/7, du 6/8, du 2/3 et du 4/5 de Marseille, en partenariat avec Urban Prod, le Festival de Marseille, Tilt et l’association des musiques innovatrices (AMI), « Hip-Hop non-stop » a au contraire été pensé pour mettre un coup de projecteur sur les artistes émergents à Marseille.

Les institutions organisatrices vont même jusqu’à revendiquer l’absence de tête d’affiche sur le programme. « Ce n’est pas pour l’attractivité économique du hip-hop que nous organisons cet événement, c’est avant tout pour les gens », explique Agnès Freschel, adjointe à la culture dans le 1/7. Mardi 24 au soir, c’est donc la musicienne Elodie Rama qui inaugurera ce nouveau rendez-vous sur la scène du théâtre Silvain, accompagnée de deux autres artistes féminines : Joy Frempong (la chanteuse et musicienne du groupe Oy) et Ka(ra)mi. En effet, loin des idées reçues sur le hip-hop perçu à tort comme un univers masculin, la programmation se veut complètement paritaire. Chant, danse, graff, beatmaking … toutes les formes seront représentées.

80 collectifs représentés

« L’objectif est que le hip-hop marseillais renoue avec les institutions, ce n’est pas pour faire de la récupération culturelle », poursuit Agnès Freschel. Ces rencontres sont pensées comme un premier pas vers la reconnaissance de la culture intrinsèquement hip-hop de Marseille. Au total, ce sont plus de 80 collectifs qui seront représentés, comme le collectif Who we are ou l’association Zulu Alliance, qui font vivre le hip-hop à Marseille depuis plusieurs années déjà. Si les racines de la culture street marseillaise remontent aux début des années 90, le déclic a mis du temps à se faire. Désormais, la nouvelle municipalité veut accélérer la reconnaissance de ce style musical dans les politiques publiques. Un élan complété par un soudain engouement du privé pour Marseille, notamment avec le groupe Trace qui a mis en avant les talents marseillais avec son émission Trace Talent Marseille, et qui ouvrira une antenne à la Belle de Mai en septembre.

Des tables-rondes sur la professionnalisation du secteur

L’événement n’est pas un festival, insistent les organisateurs : il va au-delà d’un simple but de divertissement. « Nous voulons professionnaliser le hip-hop, montrer aux jeunes comment ça fonctionne concrètement » détaille Cédric Jouve, adjoint à la culture à la mairie du 6/8. La programmation comprend ainsi plusieurs tables-rondes et formations consacrées à l’industrie musicale, qui se dérouleront au théâtre de l’Œuvre à Marseille (1er) : quels sont les enjeux du de la professionnalisation et de la structuration du graff à Marseille ? Comment fonctionne un studio ? Comment bien utiliser Youtube et les réseaux sociaux pour se faire connaître ? Ce sont quelques-unes des thématiques qui seront abordées à cette occasion (programmation complète à retrouver ci-dessous).

L’événement se clôturera vendredi 27 au soir avec la projection de deux films au théâtre Silvain : « Marseille, capitale du rap, d’IAM à Jul», du journaliste Gilles Rof et Daarwin, et « Hip Hop Stories » de Queen K. Pour autant, ce ne sera pas vraiment la fin de « Hip-Hop non-stop ». Car comme son nom l’indique, cette reconnaissance a vocation a perdurer dans le temps, avec des événements organisés au fil de l’eau pendant l’année, jusqu’au prochain temps fort à l’été 2022. Les organisateurs n’excluent par ailleurs pas de créer des ponts entre Marseille et d’autres lieux à la culture hip-hop bien implantée comme New-York…

Document source : la programmation complète

Liens utiles :



> Béatrice Desgranges directrice de Marsatac : hip-hop, les mécènes trop frileux ? (2/3)

> La programmation de Hip-Hop non-stop

> Avec Trace Talent Marseille, la chaîne Trace Urban confirme son implantation locale

> L’actualité des événements au théâtre Silvain dans notre rubrique Scènes