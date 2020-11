Notre nouvel hebdo consacre sa une aux terres agricoles qui entourent notre belle métropole. Ces terrains sont souvent recherchés par des promoteurs ou des investisseurs attirés par « l’or » de nos vignes… La Safer, Société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en place une stratégie de préemption qui peut être contournée. Le dossier de Richard Michel à lire en pages 1 et 2.



Le confinement, et plus généralement la crise sanitaire liée à la Covid, continue de perturber les activités économiques. Nous donnons la parole dans notre entretien de la semaine à Julie Bécart la directrice du centre commercial Avant Cap. Malgré le ralentissement, elle insiste sur l’attractivité renouvelée de la zone de Plan de Campagne. La conjoncture difficile n’empêche pas non plus les opérations de levées de fonds ou d’acquisitions qui restent dynamiques sur le territoire comme en témoignent les infos sectorielles de ce numéro, dans l’aéronautique, la santé et la formation.

La semaine dernière a été marquée par le 2e anniversaire de la catastrophe de la rue d’Aubagne. La Métropole a saisi l’occasion pour rappeler les mesures prises et se projeter sur l’avenir. C’est notre focus de ce numéro 161 où vous retrouvez les pages d’informations sectorielles, les échos, les nominations du territoire et une rubrique agenda consacrée à notre prochain Grand débat sur le secteur santé. Un événement organisé à l’occasion de la sortie de notre supplément trimestriel Santé 2020.