Novembre est de tradition maintenant le mois pour découvrir l’autre économie, celle qui se revendique sociale et solidaire, l’ESS. Créé en 2003 par la Chambre régionale, la Cress Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Mois de l’ESS est une vitrine qui valorise les associations, les fondations, les coopératives, les mutuelles et les entreprises sociales. Depuis 2008, cette initiative est reprise à l’échelle nationale par ESS France avec l’ensemble des Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. 2020 est la 13e édition du Mois de l’ESS.

Avec le confinement, la programmation a dû évoluer, mais le Mois résiste et il offre « 30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire » avec des événements à distance. Depuis 2003, l’économie sociale et solidaire s’est imposée comme un secteur à part entière du tissu économique et social. Les statuts des membres sont très larges, l’ESS réunit aussi bien la Fondation de l’Hôpital Saint-Joseph que le Comité du Vieux Marseille, des ancêtres du secteur à Marseille, des mutuelles qui ont un poids économique, social et sanitaire fondamental, des coopératives et des banques.

Et si certaines banques ont banalisé un temps leur communication en faisant oublier leur identité mutualiste pour se placer en concurrence frontale des autres réseaux, le secteur mutualiste bancaire affiche et revendique maintenant haut et fort d’appartenir à ses sociétaires, de ne pas rechercher le profit maximum, d’agir pour le bien commun. Le Crédit coopératif, le Crédit mutuel sont en pointe mais les deux leaders régionaux, la Caisse d’épargne Cepac et Crédit Agricole affichent leurs stratégies solidaires.

Avec le statut d’Esus, d’entreprise solidaire d’utilité sociale des entreprises à statut de société ont pu s’inscrire dans l’économie sociale et solidaire. Rappelons que l’agrément Esus (1) permet de recevoir des aides et des financements, dont l’épargne salariale solidaire et les réductions fiscales.

L’économie sociale et solidaire est donc de plus en plus en phase avec un public, avec des clients qui veulent acheter intelligent en respectant des valeurs, en agissant pour la planète, pour la solidarité, pour la démocratie, pour le bien commun. Sur le plan national, ESS France avait répertorié près d’un millier de projets, en physiques ou à distance, à travers tous les territoires, ce qui souligne le dynamisme de l’écosystème.

Nous avons sélectionné ci-dessous les manifestations du territoire métropolitain prévues en ligne. Les formats peuvent encore évoluer. Rendez-vous sur le site de la Cress et du Mois de l’ESS

Du 2 au 20 novembre | Marseille (13) + en ligne | Expo portraits « Les jeunes s’engagent » | Avec le CRIJ Provence-Alpes-Côte d’Azur Infos Jeunes.

Le 16 novembre | En ligne | Site internet et accessibilité, enjeux et premiers pas | Avec Granny Geek SAS.

Le 16 novembre | en ligne | Réunion d’information collective programme d’accompagnement | Avec Inter Made

Le 19 novembre | en ligne | Les opportunités d’emploi dans l’ESS – Marseille, Aix en Provence, Toulon, Avignon | Avec l’APEC, l’UDES et la CRESS Sud.

Le 20 novembre | en ligne | Créer une entreprise dans l’ESS – Marseille, Aix en Provence, Toulon, Avignon | Avec l’APEC, l’UDES et la CRESS Sud.

Le 21 novembre | Lambesc (13) | Concert solidaire au profit du Secours Populaire | Avec la MGEN et l’association Confédération Musicale de France (CMF).

Le 25 novembre | En ligne | Conférence en Visio : un monde en transition globale | Avec le Crédit Coopératif

Le 26 novembre | En ligne | Les opportunités d’emploi dans l’ESS | Avec l’APEC, la Macif et la CRESS Sud.

Le 30 novembre | En ligne | Réunion d’information collective programme d’accompagnement avec Inter Made

Le 3 décembre | Marseille (13) | Open Fabrique Restauration & économie circulaire | Avec Inter Made et la Ruche.

(1) Pour obtenir l’agrément Esus, il faut faire une demande auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) en remplissant trois critères : 1 Rechercher un but d’intérêt général ou d’utilité sociale. 2. Disposer d’une gouvernance démocratique qui associe les parties prenantes. 3. Réinvestir la majorité de ses bénéfices dans l’entreprise afin d’assurer sa pérennité et son développement.