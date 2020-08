La couscous mania marseillaise résiste au Covid. Le festival Kouss Kouss (voir les éditions précédentes dans nos archives) revient en effet, malgré une épidémie toujours menaçante pour une troisième édition à partir du samedi 28 août et jusqu’au 6 septembre.

Les organisateurs (les grandes Tables et la fédération des commerçants Marseille Centre) ont concocté une très belle recette avec un programme enrichi de nouveaux lieux et de propositions. Un total de 36 recettes et autant de chefs et tables associés ainsi que 26 événements !

Car la culture du couscous déborde des assiettes pour s’emparer du cinéma, de la musique et de biens d’autres formes d’expressions. L’événement rassemble de plus en plus de partenaires à l’instar de La Friche la Belle de Mai, du Théâtre de la Criée, du Mucem, de Cinémas du Sud & Tilt, des Musées de Marseille et de L’Alhambra…

« Le couscous, est une arme de réconciliation massive » Kamal Mouzawak du Souk El Tayeb de Beyrouth

Mais le coronavirus a imposé de revoir quelque peu la copie 2020. « Obligés de reporter la thématique africaine, que nous avions conventionnée avec l’événement Africa 20.20 du Minière de la Culture et du Ministère des Affaires étrangères, nous n’avons pas pour autant limité notre désir d’étendre, de plus en plus fort, le phénomène Kouss-Kouss » expliquent les organisateurs. Et de citer Kamal Mouzawak du Souk El Tayeb de Beyrouth : « le couscous, est une arme de réconciliation massive que nous pouvons partager à Marseille. »

Les mesures spécifiques garantissant les gestes barrières ont aussi été prises et sont présentées sur le site de la manifestation. On y va !

