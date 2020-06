Share on Facebook

Le jardin botanique du parc Borély, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, a rouvert ses portes aux visiteurs le jeudi 18 juin. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, l’accès y est gratuit avec quelques précautions. « Les préconisations sanitaires liées au Covid 19 devront être respectées, particulièrement la distanciation sociale », déclare la mairie de Marseille.

Les masques ne sont cependant pas obligatoires, puisque l’espace à ciel ouvert n’accueille pas plus de 50 personnes à la fois. Les réservations pour les groupes se font par mail, et au 30 13 pour les visites guidées les mercredis et samedis de 16h à 18h.

Inauguré en 1918, le jardin botanique du parc Borély s’étend sur 1,2 hectare. La ville de Marseille y recense 3000 espèces végétales sur son site officiel. Ces plantes sont réparties par thématiques dans neuf jardins différents. Le jardin botanique accueille également le premier grand hôtel à insectes de la ville.

Au même moment, le musée Borély accueille de nouveau des visiteurs, avec son exposition Héritage surréaliste dans le monde jusqu’au 27 septembre prochain.

Lien utile :

La présentation du jardin botanique sur le site de la Ville de Marseille