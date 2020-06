Share on Facebook

C’est accompagné de Stéphane Ravier, sénateur et ex-maire des 13e et 14e arrondissements que Franck Allisio, la tête de liste du Rassemblement national dans le 11e et 12e arrondissements, déclare se constituer partie civile dans l’affaire des procurations frauduleuses.

Ce statut lui permettra « d’accéder au dossier judiciaire» et «d’attaquer en justice les fraudeurs » en cas de victoire de ces derniers.

«Nous n’avons jamais triché ni de près, ni de loin, ni même un peu », affirme Franck Allisio. L’ancien membre de LR, se réfère l’article R-75 du code électorale qui définit la procédure de procuration et à l’article L111 du code électoral qui condamne et punit « toutes manœuvres frauduleuses».

« Il y a un abus de faiblesse. On a franchit un cap dans ce qui est scandaleux politiquement » Franck Allisio

A l’issue du premier tour Franck Allisio a obtenu 23,28 % des voix face à Julien Ravier candidat RN au coeur de la polémique qui s’en était sorti vainqueur avec 28,13% des voix. Un résultat serré qui pourrait basculer en cas de fraudes avérées.

"Depuis l'ouverture de l'enquête de la fraude aux procurations par le Procureur, les révélations tombent en cascade. Le clan @MartineVassal @JuRavier @valerieboyer13 salit la démocratie et #Marseille !" pic.twitter.com/ScCUvEM7Ca — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) June 19, 2020

« Il y a un abus de faiblesse. On a franchit un cap dans ce qui est scandaleux politiquement », poursuit Franck Allisio lors de la conférence de presse après les révélations de La Provence qui confirme que des personnes âgées atteintes d’Alzheimer auraient voté au premier tour à leur insu.

Contacté par téléphone par Gomet’, Antoine Baudino assistant parlementaire RN de Stéphane Ravier affirme que le candidat à la mairie de Marseille, Stéphane Ravier se portera également partie civile si l’on venait à découvrir que les 13e et le 14e arrondissements font aussi l’objet de fausses procurations.

