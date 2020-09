Il devait formuler sa demande pendant la fête du vélo dimanche 20 septembre dernier mais cette dernière a été annulée à cause des mesures sanitaires. C’est donc en vidéo que le maire de secteur des 4e et 5e arrondissements Didier Jau a présenté son plan pour le vélo. Dans ce clip publié sur le site de la mairie et relayé sur son compte Twitter, Didier Jau fait valoir, aux côtés de deux adjoints de son secteur, sa volonté de créer plus de « coronapistes » et de sécuriser les pistes déjà existantes.

« Le vélo est le meilleur moyen de déplacement en période de pandémie car il diminue les risques de contagion » plaide le maire. Il demande donc à la Métropole qui dispose de la compétence sur les transports la création de nouvelles pistes cyclables d’urgence (dites « coronapistes ») dans son secteur : des voies « réservées » et « sécurisées » sur la chaussée. Il précise que cette demande est aussi soutenue par « plusieurs mairies de secteur de la ville » et pensée avec « les collectifs cyclistes ». Les « coronapistes » demandées concernent dans les 4e et 5e arrondissements les axes suivants:

> 4e

– Boulevard de la Libération

– Avenue des Chartreux

– Boulevard de la Blancarde



> 5e

– Rue du Camas

– Rue Briffaut

– Rue Saint-Pierre

– Boulevard Baille

– Boulevard Jeanne D’Arc

En cette période de crise sanitaire, le développement du vélo est essentiel. Voici ma première mesure d’urgence pour le vélo que je soutiens énergiquement auprès de la Métropole : la création sans délai de nouvelles coronapistes.

⤵️https://t.co/4Z0eLNSXjR — JAU Didier (@DidierJau) September 20, 2020

