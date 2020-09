Le challenge My Med a dévoilé les six start-up lauréates en faveur de la protection de la Méditerranée et de son littoral. Organisé par le Club Top 20, ce concours national a pour objectif de répondre aux problématiques économiques, environnementales et sociétales auxquelles fait face le littoral méditerranéen.

100 projets ont été déposés en février dernier pour répondre aux six défis proposés par le Club Top 20 et les 15 grandes entreprises du territoire et de la Région Sud partenaires du concours. 5 start-up se sont vues remettre un prix de 16 400 €, financé par les entreprises et partenaires de chaque défi. Le projet coup de cœur a été quant à lui récompensé de 20 000€, financé par la Région Sud. « Nous avons récompensé six start-up lors de la finale. Toutes proposent des projets enthousiasmants et porteurs d’espoir pour la protection du littoral et de la mer Méditerranée » se félicite Bruno Cagnol, président du Club Top 20 et président de la société Foselev.

Découvrez les start-up gagnantes, défi par défi :



Défi 1 – Comment limiter les impacts des activités économiques sur la mer et le littoral ? Mentors : Airbus Helicopters ; Constructa ; Corsica Linea

Lauréat : AquaTech Innovation

Défi 2 – Comment développer une économie qui s’appuie sur les ressources tout en les préservant ?

Mentors : Caisse d’Épargne CEPAC ; Compagnie Fruitière ; Groupe SNEF

Lauréat : BlueNav

Défi 3 – Comment protéger la biodiversité maritime et du littoral ?

Mentors : Eaux de Marseille ; Kaporal ; Foselev Process Solutions

Lauréat : Sea Blocks

Défi 4 – Comment faire de la protection du littoral l’affaire de tous ?

Mentors : Aéroport Marseille Provence ; ONET ; La Provence

Lauréat : SunnyCare

Défi 5 – Comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires ? Mentors : Crédit Agricole ; Arcelor Mittal ; Synchrone

Lauréat : D’Rain

Défi COP D’avance ! Prix Coup de cœur

Mentor : Région Sud

Lauréat : One Concept

