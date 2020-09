« Aujourd’hui je suis venu à vélo du Carburateur (15e) jusqu’à ici » témoigne essoufflé mais satisfait, Christian Cortambert, président du réseau d’entreprises Cap Au Nord Entreprendre (Cane). Il vient d’expérimenter ce trajet pour la première fois à l’occasion de la présentation du « premier Village Mobilité 100% dédié aux entreprises ». Hier matin, jeudi 17 septembre, Stéphanie Chauvet, directrice de la maison de l’Emploi de Marseille, Sandra Chalinet, présidente de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée et Christian Cortambert se sont réunis à la Cité des Métiers pour en dire plus sur cet évènement inauguré dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (16-22 septembre). Cette année, en marge du village grand public implanté la veille au Grand Littoral, les organisateurs souhaitent s’adresser aux entreprises pour les sensibiliser aux moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle le temps d’une soirée.

Promouvoir la mobilité auprès des entreprises

Pour participer aux changement de comportements, tous comptent sur la création d’espaces de discussion et de rencontres. Pour Stéphanie Chauvet, « Il faut faire échanger les entreprises entre elle ». Parce qu’à ce jour, les intervenants pointent du doigt un manque de communication. Les chefs d’entreprise, salariés et ressources humaines n’ont pas toujours connaissance des moyens mis à leur disposition. La directrice de la Maison de l’Emploi cite par exemple le forfait mobilités durables mis en place par l’Etat pendant le confinement: une aide aux déplacements qui s’ajoute au remboursement à hauteur des 50% obligatoires.

[Tout chaud] Les organisateurs du premier Village Mobilité 100% dédié aux entreprises vous attendent ce soir à 18h aux Fabriques à #Marseille @Euromed_MRS Au programme: sensibilisation a la mobilité douce et formule afterwork pic.twitter.com/ILF07tdklN — Gomet’ (@Gometmedia) September 17, 2020

Alors à l’occasion de ce village, pour palier le manque de communication et promouvoir de nouveaux moyens de déplacement, 17 acteurs de la mobilité se sont réunis pour un afterwork informatif aux Fabriques. Parmi ces acteurs on compte les grands groupes comme la RTM et la SNCF, JCDecaux, qui a mis en place les vélos en libre service de Marseille et la Métropole Mobilité, aux cotés de la société Ekodev pour informer autour du nouveau service Mobipro. Des start-up sont également venues pour présenter leurs solutions: location de véhicules, livraison à domicile, auto partage etc. Et pour promouvoir l’usage du vélo en zone urbaine, le collectif Vélo en ville s’est aussi déplacé.

Cap sur le vélo électrique

Lors de ce point presse, le vélo électrique était à l’honneur. Evoqués à plusieurs reprises, il est décrit comme l’un des moyens de mobilité douce les plus pratiques. Le service de location longue durée proposé par la Métropole lors du conseil du 31 juillet est très attendu et ces « facilitateurs » comptent bien communiquer dès sa présentation. Douche en entreprise, vélo électrique de fonction, aide financière similaire à celle des transports en commun: plusieurs idées sont avancées. Et quand on interroge sur la dangerosité de ce mode de transport à Marseille, les intervenants répondent qu’ils en sont conscients. « C’est pour cela que l’association prévention routière est présente au Village » précise Stéphanie Chauvet qui compte beaucoup sur la sensibilisation à la sécurité routière.

Également préoccupé par le manque de pistes cyclables, surtout dans le nord de la ville, Christian Cortambert mise quant à lui sur les Vélibus pour faire évoluer la situation. Depuis début septembre, tous les matins à 8h30, des référents du réseau Cap au Nord organisent un départ à vélo du Vieux Port pour des trajets domicile-travail. « A terme, on veut montrer qu’il y a zéro accident, montrer que le vélo peut être moins dangereux » insiste-t-il, optimiste.

En attendant, pour que les entreprises s’emparent du sujet, Sandra Chalinet propose déjà d’autres solutions: « On organise des petits stands entre midi et deux pour arriver à communiquer, à informer sur les modes de transports comme à la CMA-CGM, La Marseillaise ou aux Docks ». « On cherche vraiment à comprendre les freins. Comment on peut changer psychologiquement les comportements » explique-t-elle. La présidente de la Cité des Entrepreneurs en profite pour rappeler l’existence d’Euromob, l’application de géolocalisation développée en partenariat avec Euroméditerranée qui permet aux usagers de choisir leur option de transport (vélo, bus, tramway, etc).

