La 27e édition des Rencontres d’Averroès aura bien lieu cette année au théâtre national de Marseille La Criée, du 19 au 22 novembre. Une édition placée sous le thème des « Cités à la dérive » autour des villes méditerranéennes.

« À partir de Marseille, cité phocéenne profondément reliée à l’histoire longue de la Méditerranée, nous tentons de tracer de nouveaux chemins de la connaissance et d’ouvrir des pistes originales pour les savoirs comme pour les cultures urbaines » Thierry Fabre, fondateur et concepteur des Rencontres d’Averroès.

Élus locaux et régionaux ont apportés leur soutien et se sont réjouis de la tenue de cet événement phare des rencontres culturelles phocéennes, nationales et internationales. « Il y a beaucoup d’attentes autour de ces débats pour trouver des idées et des solutions. C’est un partage de connaissances et de cultures, une ouverture au monde et à la Méditerranée de Marseille » explique Jean-Marc Coppola, adjoint à la Maire de Marseille en charge de la culture et du patrimoine culturel. (voir la vidéo plus bas)

Quatre tables rondes au programme, Beyrouth au centre des débats

Ces Rencontres d’Averroès sont l’occasion de débattre autour de problématiques actuelles; chercheurs, artistes et architectes se retrouveront autour de quatre tables rondes qui se succèderont durant trois jours :

Cités antiques, cités historiques, un héritage pour demain ? Quelles cités face aux bouleversements climatiques et aux impasses politiques ? Comment penser l’urbain face aux défis de la mondialisation ? Cités imaginaires ou cités à la dérive ?

Cette année, Beyrouth ville meurtrie, sera au centre des débats en tant que cité à la dérive, qui a perdu bon nombre de ses liens avec l’espace public. De nombreux intervenants et artistes libanais seront présents à Marseille pour apporter leur soutien à leur ville de naissance.

Malgré la crise sanitaire, le théâtre national de Marseille La Criée et les organisateurs se sont engagés à accueillir dans les meilleures conditions le public et les intervenants. 650 places, divisées en deux salles, sont d’ores et déjà disponibles à la vente. Les tables rondes seront diffusées ultérieurement sur Mediapart, partenaire de l’évènement.

« C’est un lieu de démocratie vivante à Marseille » Jean-Marc Coppola, adjoint à la Maire en charge de la culture.

