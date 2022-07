Et si vous deveniez le financier de l’année ? Le Trophée Finance & Gestion Provence recherche ses candidats pour sa 11ème édition. L’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de Provence (DFCG Provence) lance officiellement ce jour l’appel à candidatures pour la 11ème édition de son Trophée Finance et Gestion qui se tiendra le 15 novembre à l’Intercontinental Marseille.

L’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion de Provence (DFCG Provence) valorise depuis plus de 10 ans les réalisations de Directions Financières et de Contrôle de Gestion de Provence à travers son Trophée Finance et Gestion. « Un coup de projecteur bienvenu sur une fonction éminemment stratégique de l’entreprise. » ajoute Marie Hélène Pebayle, présidente de la DFCG Provence. « Nous mettons à l’honneur des décideurs financiers pour les projets d’envergure qu’ils ont pu mener au sein de leur entreprise. »

Cette 11ème édition du Trophée se tiendra dans le prestigieux Intercontinental à Marseille le mardi 15 novembre.

Nouveauté 2022 : concourez dans l’une des 3 catégories

Lors de cette cérémonie, ce ne sont plus un mais trois nominés qui recevront un prix dans trois catégories :

1. Le Prix Grande Entreprise (CA minimum 75 M€ euros et effectif de minimum 500 personnes)

2. Le Prix Petite et Moyenne Entreprise

3. Le Prix du secteur Public

Durant la cérémonie qui regroupe près de 200 professionnels de la finance, le public sera également invité à voter en direct et remettre un prix spécial.

Qui peut concourir ?

Vous êtes directeur financier, contrôleur de gestion, responsable financier à temps plein ou partagé ? Votre structure a son siège dans les Bouches-du-Rhône, le Var ou le Vaucluse ? Pour concourir, vous devez avoir fait preuve d’une expertise technique, dans un projet financier ou de gestion d’envergure. Voici quelques exemples de projets pouvant être récompensés :

Développement de nouveaux outils informatiques financiers,

Mise en place d’un système innovant de contrôle de gestion,

Développement d’outils d’aide à la décision,

Optimisation de la gestion des actifs : externalisation, internalisation, lease-back…

Accompagnement d’une restructuration ou d’un développement fort ou dans un contexte particulier (crise, Covid19, etc.)

Projet de conversion à un nouveau référentiel comptable : IFRS,USGAAP…

Gestion de la liquidité et optimisation du BFR,

Amélioration de la gestion des flux financiers,

Opération de financement et de recapitalisation

Rachats, fusions et acquisitions, opérations de LBO&MBO,

etc.

Pourquoi participer au Trophée DFCG Provence ?

Plusieurs raisons peuvent vous motiver en tant que dirigeant financier :

Faire de votre entreprise une référence dans la conduite de projet financier, reconnue par un jury de professionnels ;

Valoriser votre action et celle de vos collaborateurs auprès de vos équipes en interne, de vos partenaires et de ceux du Trophée ;

Bénéficier d’une reconnaissance officielle par vos pairs lors d’une soirée prestige rassemblant plus de 200 professionnels ;

En tant que lauréat et entreprise lauréate, vous bénéficiez d’une communication à grande diffusion (capsule vidéo, site internet, dossier de presse, réseaux sociaux…)

De gauche à droite, finalistes et partenaires du 10ème Trophée Finance et Gestion Provence qui s’est tenu en 2021 à l’Orange Vélodrome : Adrien Duperray (Verlingue), Pierre Magnier (Michael Page), Olivier Randoin (SATT Sud Est), Tom Jourdan (Sonergia), Vincent Thyssen (PwC), Robert Vischi (ville de Fréjus), Marie-Hélène Pebayle (présidente DFCG Provence), Pierre-Christophe Larroque (Groupe Dyneff), Marta Garcia (BPI Group).

Crédit : F. Moura / DR.

Comment transmettre sa candidature ?

Contactez-nous à l’adresse provence@dfcg.com pour nous faire acte de candidature. Nos partenaires, engagés à nos côtés, ou l’un des membres du bureau DFCG Provence, vous rappelleront dans les plus brefs délais pour échanger sur votre projet !

Date limite de prise de contact : 4 septembre 2022. Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2022.

Les partenaires du DFCG

Pour accompagner ce coup de projecteur donné sur les métiers de la finance et du contrôle de gestion, la DFCG Provence compte sur la participation active de ses partenaires Kwote, Cegid, EY, La Banque Postale, Michael Page et Verlingue, qui accompagnent les nominés potentiels de leur candidature jusqu’au jury.

En 2021, les lauréats étaient Pierre Christophe Larroque, Directeur financier du Groupe Dyneff et Robert Vischi, Directeur des Finances de la ville de Fréjus.

