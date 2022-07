Qui a dit qu’on ne pouvait pas recruter au Delta ? Pour son édition 2022, organisée du 29 juin au 3 juillet sur les plages du Prado, le festival le plus populaire de Marseille a une nouvelle fois fait la part belle à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Les organisateurs ont installé cette année 10 zones d’activités thématiques, dont un village start-up de 1000 m². « Le défi c’est de parler business dans un festival de musique », résume à notre micro Anaïs Carvin, responsable de cet espace.



Pendant cinq jours, les quelque 150 000 festivaliers ont pu échanger avec près de 200 exposants (start-up nationales ou internationales, étudiants entrepreneurs, structures d’accompagnement) en quête de visibilité, et parfois de nouveaux collaborateurs. « L’avantage c’est de pouvoir se montrer, et de présenter notre entreprise qui décolle petit à petit », explique depuis son stand Arnaud Bichi, CTO de la société Linkpick, une start-up reçue en début d’année dans la Data Room de Gomet’. La plupart des secteurs étaient représentés avec des acteurs de la cleantech, de la greentech, du tourisme, de la culture, du divertissement etc.

Liens utiles :



> Le Delta Festival commence aujourd’hui en format XXL !

> Delta Festival 2022 : une édition tournée vers l’ouverture

> Pour Matthieu Predal, le Delta festival est une vitrine pour la jeunesse