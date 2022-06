Ils veulent faire résonner la voix des entreprises de la métropole Aix-Marseille jusqu’à l’Assemblée nationale. Le collectif « Tous acteurs », constitué de quelque 140 représentants du monde économique local, a rassemblé la presse au Palais de la Bourse, mercredi 1er juin, pour alerter sur l’avenir de notre territoire. Au travers de 48 propositions (disponibles à la lecture en fin d’article), réparties selon dix enjeux économiques, ils s’adressent à tous les candidats aux législatives des 14 circonscriptions de l’aire métropolitaine. Mobilité, logement, transition écologique… le collectif appelle à ce qu’Aix-Marseille devienne, dans les cinq ans à venir, un territoire d’expérimentation.

Les dix enjeux retenus par le collectif « Tous acteurs »



• Améliorer la mobilité dans la métropole

• Développer les connexions de nos grandes infrastructures

• Réindustrialiser le territoire

• Favoriser les transitions écologiques et énergétiques

• Réinventer nos commerces et nos centres-villes

• Favoriser l’insertion, la formation et l’emploi

• Permettre à chaque actif de se loger

• Affirmer Aix-Marseille comme un hub euro-med Afrique

• Profiter des JOP 2024 pour structurer l’économie bleue

• Faciliter la vie de l’entreprise par la fiscalité

Un « saut quantique » attendu sur la mobilité

Parmi ces 48 propositions, plusieurs ont retenu notre attention. Notamment celles qui concernent la mobilité. Un dossier pour lequel les acteurs du monde économique attendent un « saut quantique », pour reprendre les termes de Maurice Wolff, membre élu de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP). Notre territoire aurait même, selon Daniel Salenc, représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMAR Paca), « 20 ou 25 ans de retard ».



Le collectif réclame notamment « des dessertes efficaces par transport en commun » entre les zones résidentielles et les zones d’activité, ainsi qu’un « véritable » TER Aix-Aéroport-Marseille-Aubagne. « Nous devons réussir à amener les jeunes, les salariés et les clients vers les bassins d’emplois », insiste Daniel Salenc. Le monde économique aimerait également participer aux réflexions sur la stratégie mobilité des collectivités locales (choix des dessertes, tarification, parking relais…).

De gauche à droite, Maurice Wolff, Daniel Salenc, Anabelle Raffin, Julie Brescia Carcassonne, Jean-Luc Chauvin, Christian Cortambert, Aurélie Midani, Corinne Inesti et Alain Mistre au Palais de la Bourse mercredi 1er juin (crédit : RL)

Un accent mis sur la préparation des JO 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024 approchent. « On parle d’évènement de la décennie, mais je crois que c’est l’évènement du siècle », estime Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP. Et le collectif « Tous acteurs » saisit l’opportunité des élections législatives pour attirer l’attention de la classe politique locale. Le monde économique alerte notamment sur l’accessibilité de l’aéroport Marseille Provence. Il propose « une offre performante de transports en commun ». Une manière de garantir avec efficacité la livraison des aménagements routiers et autoroutiers.



Jean-Luc Chauvin rappelle également les missions du club AMP 24, lancé en novembre dernier par la Chambre dans le but de fédérer les acteurs locaux, et d’optimiser les retombées économiques des JOP. Le président de la CCI appelle les candidats et futurs députés à soutenir cette initiative du monde économique.

La CCIAMP lance la mobilisation du monde économique pour les JO 2024 le 18 novembre 2021 (Crédit : Rémi Liogier)

Document source : les 48 propositions du collectif « Tous acteurs »

