« Transports, routes, vélo : où sont passés les millions du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix Marseille Provence ? » Les associations impliquées dans les mobilités à vélo d’Aix Marseille Provence, et plus largement des Bouches-du-Rhône, ont les idées très claires sur la réponse à apporter à la question qui introduit une présentation détaillée de leur contribution à la concertation en cours sur le Plan de déplacement urbain métropolitain (2020-2030). Le document source est à lire dans son intégralité dernière suivante.



Les millions en question n’ont pas été destinés aux aménagements cyclables comme annoncés mais ont contribué à renforcer le tout automobile métropolitain. Les associations commencent leur constat accablant par un détour par le passé récent. « En 2016, le Département des Bouches-du-Rhône a annoncé un investissement de 40 millions d’euros pour le réseau cyclable sur cinq ans, avec l’ambition de passer de 80 à 500 km d’itinéraires sécurisés. Qu’avons-nous vu, à Marseille en particulier ? Seule la Corniche JK Kennedy a été aménagée.»



Le constat est aussi amer concernant le bilan métropolitain : « En 2019, la Métropole adopte son Plan Vélo, doté de 60 M€. Quant au Département, il annonce 220 M€ sur trois ans pour des « projets stratégiques destinés à améliorer les déplacements » sur la Métropole. Que sont-ils devenus ? » Une fois de plus les discours de façade tenus par les institutions, toutes deux présidées par Martine Vassal (LR), ne se concrétisent pas sur le terrain. Pire, les investissements confortent, selon les associations, le royaume de la voiture avec des choix qui favorisent son utilisation.

« La rocade du Jarret dont les voies bus ont disparu et les pistes cyclables voient chuter des cyclistes chaque jour »

Ainsi 300 millions ont été investis par le Département pour dans des projets qui ajoutent « de la congestion à la congestion » dénonce la commission inter-associative (voir la composition ci-dessous)? Et d’évoquer tour à tour les projets du boulevard urbain sud, « nouvel aspirateur à voitures dont les voies bus ne verra passer aucun bus pendant longtemps », « la rocade du Jarret dont les voies bus ont disparu et les pistes cyclables voient chuter des cyclistes chaque jour », « le cours Lieutaud où la cohabitation entre piétons, vélos et trottinettes est aussi inconfortable qu’ailleurs.» Côté transport public, la Commission inter-associative « Aménagements cyclables à Marseille » aucune raison non plus de se réjouir. « Même les investissements sur le réseau RTM sont consacrés (à la Rose) à du stationnement voitures plutôt qu’à une densification des lignes de bus ! »

Symbole de l’asphyxie automobile régulière de Marseille : les bouchons du Prado Carénage (Crédit Gomet’/JFE)

La commission inter-associative



La commission inter-associative « Aménagements cyclables à Marseille » réunit le Collectif Vélos en Ville (atelier, balades, vélo-école ….3 salariés, 1 400 adhérents), Vélo Sapiens (atelier, balades, animations .. 250 adhérents), les Coursiers solidaires à vélo (livraisons d’invendus au Secours populaire, maraudes,..120 contacts de bénévoles, 1500 abonnés sur les réseaux sociaux), le collectif Der’ Ailleurs (cyclotourisme, 50 membres), Tout en Vélo (cyclologistique, Pro à vélo, vélo école, 2 salariés, 500 livraisons par mois, 500kg par livreur par jour, 50km par livreur par jour), Rex (cyclologistique, 3 salariés, 40 clients, 1000 livraisons/mois), Agile en Ville (cyclologistique, 20 livreurs, 6 000 livraisons /mois), Le Maillon vert (17 salariés en CDI à Marseille, livraison de 300 points de livraison par jour, 5 000 livraisons par mois, 80 à 100 km par jour par livreur, 150 clients), Tous en Biclou (cyclotourisme local et durable), Synchronicity (association participante au Plan national de la cyclologistique).