Victorieuse dans quatre circonscriptions sur sept dans la cité phocéenne, la Nouvelle union populaire écologiste et sociale conquiert une grande partie de la ville et grignote sur les terres de LREM, arrivé en tête à Marseille lors des élections législatives de 2017. Sur l’intégralité de la ville, la Nupes affiche ainsi un score total de 31,97%, devant la liste Ensemble ! (24%). Le Rassemblement national est relégué en troisième position avec 20% des voix.

Dans la 4e circonscription, Manuel Bompard affiche un score écrasant de 56,03%, devançant très largement la candidate Ensemble ! Najat Akodad, qui plafonne à seulement 14,89%. Un score qui confirme la fidélité de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon, député sortant de cette circonscription.

Pas de prime aux sortants pour les députés LREM

Dans les quartiers Nord, qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ce sont également des candidat Insoumis, sous la bannière Nupes, qui arrivent en tête. Mohamed Bensaada affiche ainsi dans la 3e un score de 27,73%. La députée sortante Alexandra Louis (Agir) est exclue d’emblée du second tour : elle se classe seulement troisième à 21,87% des voix, derrière la candidate du RN Gisèle Lelouis. Idem pour son voisin de la 7e circonscription, Saïd Ahamada, déchu lui aussi : son score, 15%, ne lui permet pas de se qualifier pour un second tour, contrairement à son adversaire Nupes Sébastien Delogu (37,87%) et au candidat RN Arezki Selloum (23,17%).

Dans la 5e, Cathy Racon-Bouzon a encore espoir de regagner sa place mais elle est mise en ballotage défavorable avec 23,41% des voix, loin derrière Hendrik Davi (Nupes) qui en réunit plus de 40%.

Claire Pitollat est la seule députée sortante de la majorité à Marseille à garder la main sur son territoire, celui de la deuxième circonscription. Claire Pitollat sera bel et bien au second tour après avoir récolté 29,85% des voix. Elle affrontera néanmoins à nouveau le candidat Nupes Alexandre Rupnik, qui se qualifie également à 25%.

Le RN en tête dans la 1ère circonscription

Ces résultats s’inscrivent dans la continuité du premier tour de l’élection présidentielle : la Nupes de Mélenchon au nord et dans le centre de Marseille, le Rassemblement national dans la 1ère circonscription qui englobe les 10e et 11e arrondissements, où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle. Il s’agit cependant d’une avance d’une courte tête : à 27,26%, la candidate Monique Griseti est suivie de près par Sabrina Roubache (Ensemble! 25,41%), elle même talonnée par le candidat de la Nupes Thibaud Rosique (24,23%). Ce dernier ne se qualifie toutefois pas pour le second tour.

Royer-Perreaut remporte une bataille dans la 6e

Dans la 6e, c’est finalement Lionel Royer-Perreaut qui arrive en tête avec 29,75%. Le maire de secteur se présente sur la liste Ensemble ! issue du bloc présidentiel face à son ancien allié des Républicains Didier Réault. Ce dernier ne récolte que 8% des voix, une nouvelle débâcle pour LR qui perd son dernier fief marseillais. En revanche, la candidate RN Eléonore Bez se qualifie pour le second tour avec 23,89% des voix juste derrière Lionel Royer-Perreaut.

Il faudra attendre le 19 juin prochain pour connaître les nouveaux députés de ces circonscriptions.

